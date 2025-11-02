300円台から買える！【無印良品週間】で押さえるべき″2024年秋の人気ランキングトップ5″。《衣料品編》

全商品（一部商品を除く）10％オフで購入できる「無印良品週間」も、そろそろ終盤戦です。

この機会を逃したくないけれど、まだ買う商品が決まらない......。

そんなみなさんに、2024年秋に開催された無印良品週間の人気商品ランキングを紹介します。

今回は「衣類品」編。今すぐカゴの中に入れたくなる、デイリーに使える優秀ウェアがランクインしていますよ！

複数買い必至かも...

5位：婦人 天竺編みクルーネック長袖Ｔシャツ（1290円）

さらりとした肌触りが心地よい、シンプルなデザインのＴシャツ。幅広いボトムスと相性が良く、毎日コーデの鉄板アイテムです。

4位：婦人 フライス編みハイライズショーツ（590円）

オーガニックコットン100％のショーツは、締め付け感のないストレスフリーな履き心地。お腹とお尻をすっぽりとカバーしてくれますよ！

3位：婦人 なめらかミディショーツ（590円）

ユーカリの木が主原料のリヨセルを使ったショーツは、なめらかで柔らかな肌触りが特徴。蒸れにくく、長時間の着用も安心です。

2位：婦人 足なり直角 履き口やわらか 三層 靴下（口ゴムなし）（390円）

一見シンプルな靴下ですが、締め付けがない快適な履き心地でありながら、ずり落ちる心配もいらない "履き口"が魅力。カラーバリエーションも豊富でストック買い必至です......！

1位：婦人 あったか綿 Ｕネック八分袖Ｔシャツ（1490円）

吸湿発熱性の機能を持つインナーは、本格的な冬に備えてゲットしておきたい一着。オーガニックコットン100％の生地は、肌の乾燥や静電気もおさえてくれてとにかく優秀なんです。

「無印良品週間」は、2025年11月3日まで開催中。

買い忘れがないよう、お得な機会にチェックしてみて。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）