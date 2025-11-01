長浜広奈（C）モデルプレス

モデルプレス＝2025/11/01】ABEMA高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に参加していた“おひなさま”こと長浜広奈が11月1日、北海道立総合体育センター（北海きたえーる）で開催されたファッションイベント「SAPPORO COLLECTION 2025 AUTUMN/WINTER」（以下「サツコレ」）に出演した。

【写真】「今日好き」話題のおひなさま、スタイル際立つサンタ衣装

◆「今日好き」長浜広奈、サンタ風衣装でギャップ見せ


イベント中盤の「今日、好きになりました。」ステージではセーラー服にストレートヘアを合わせたフレッシュなスタイルでウォーキングを披露していた長浜。終盤の「Malymoon（マリームーン）」ステージでは、ミニ丈のサンタクロース風衣装にウェーブヘア、透け感のあるニーハイソックスを合わせたガーリーなスタイルで登場し、キュートな笑顔で会場を魅了した。

長浜のランウェイに、ネット上では「サンタ衣装も可愛すぎる」「ストレートも巻き髪も見せてくれて流石」「冬のおひなさま最強」「透明感すごい」などと反響を呼んでいる。

◆「札幌コレクション2025 A/W」テーマは「ICE MONSTER


今をときめくモデルやアーティスト、そして地元・北海道出身のモデルインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。23回目を迎える今回は「ICE MONSTER」をテーマに、なごみ、希空、とうあ、OCTPATH・西島蓮汰、CANDY TUNEらが出演。MCはフォーリンラブ・バービー、ABEMAアナウンサー・西澤由夏が務める。（modelpress編集部）

