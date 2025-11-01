¾¾±ºÍª¿¿¡Ö26¹æ¸õÊä¤Ï²Æì¡¦¾®³Þ¸¶¤Ë¤â±Æ¶Á¤Î²ÄÇ½À¡×ºÇ¿·ÂæÉ÷¿ÊÏ©¤ËÆÈ¼«¸«²ò
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯Å·µ¤¡×¤Ç¡¢µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¾¾±ºÍª¿¿»á¤¬Æ°²è¡Ø¡ÚÂæÉ÷25¹æ¡¦26¹æ¸õÊä¡ÛÂ³¡¹¤ÈÂæÉ÷È¯À¸¤Î¸«¹þ¤ß ËÌ¾å¤Î²ÄÇ½À¤Ï¡©¡Ù¤ò¸ø³«¡£¥«¥í¥ê¥ó½ôÅç¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Ç®ÂÓÄãµ¤°µ¤¬ÂæÉ÷25¹æ¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤ä¡¢ÂæÉ÷26¹æ¸õÊä¤È¤Ê¤ë¿·¤¿¤ÊÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤ÎºÇ¿·¿ÊÏ©Í½Êó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤¿¡£
¾¾±º»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥«¥í¥ê¥ó½ôÅç¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹Ç®ÂÓÄãµ¤°µ¤Ï¡¢24»þ´Ö°ÊÆâ¤ËÂæÉ÷¤ËÊÑ¤ï¤ë¸«¹þ¤ß¡×¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÊý¸þ¤ØÀ¾ËÌÀ¾¤Ë¿Ê¤ß¡¢¤ä¤¬¤ÆÆî¥·¥Ê³¤¤ËÅþÃ£¤·¡Ö¶¯¤¤ÀªÎÏ¤Þ¤ÇÈ¯Ã£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡×¤À¤¬¡ÖÆüËÜ¤Ë¤Ï¶á¤Å¤«¤Ê¤¤Í½ÁÛ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö²Æì¡¢±âÈþ¤Ê¤ÉÆîÀ¾½ôÅç¤â´Þ¤á¤Æ¤â¡¢¤Û¤È¤ó¤É±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È25¹æ¸õÊä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÂæÉ÷26¹æ¸õÊä¤È¤Ê¤ë¼¡¤ÎÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¹âµ¤°µ¤ÎÆ°¸þ¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·ËÌ´ó¤ê¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö26¹æ¸õÊä¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï25¹æ¸õÊä¤è¤ê¤â¤â¤¦¾¯¤·¤³¤Î²Æì¤ËÂÐ¤·¤Æ±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£³¤³°¤Î¿ÊÏ©Í½Êó¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¾®³Þ¸¶½ôÅç¤ËÀÜ¶á¤¹¤ë¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤â¸«¤é¤ì¤ë¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤Î26¹æ¸õÊä¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃí°Õ¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¤Þ¤¿¡ÖÂæÉ÷Í³Íè¤ÎÃÇ½ÐÎ®¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢±«¤Î¹ß¤êÊý¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤ë¶²¤ì¤ä¹âÇÈ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¸å¤Ë¾¾±º»á¤Ï¡¢¡Ö25¹æ¸õÊä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢26¹æ¸õÊä¤ÏÆîÀ¾½ôÅç¤ä¾®³Þ¸¶½ôÅç¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ëÂæÉ÷¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤âÆ°¤¤ËÃíÌÜ¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë·ÑÂ³Åª¤Ê¾ðÊó¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
