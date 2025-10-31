シュナイダー監督「彼は悪くない球を打ってるが私たちの制球はよくなった」

ドジャースの大谷翔平投手は31日（日本時間11月1日）に敵地でブルージェイズとのワールドシリーズ第6戦に挑む。直近2試合は無安打。移動日となった30日（同31日）にロジャースセンターで会見を行ったブルージェイズのジョン・シュナイダー監督が“大谷封じ”の理由を明かした。

大谷は第1戦で自身ワールドシリーズ初本塁打を放った。延長18回の激闘となった第3戦では2本塁打を含む4打数4安打5四球。4つの申告敬遠もあり全9打席で出塁する離れ業を見せた。しかしその後は第4戦が3打数無安打1四球、第5戦が4打数無安打と快音は響いていない。

シュナイダー監督は「彼は悪くない球を何球か打っている。二塁打になったり、本塁打になったり。でも、（大谷に対して）私たちの制球はよくなった。球種、球速、コースなどを変えることによって、目線を変えている。ここ2試合は狙ったコースに制球できているから、（結果的に）弱い当たりになっている」と分析した。

ブルージェイズにとっては32年ぶりのワールドシリーズ制覇まであと1勝。第6戦でも大谷への攻め方が鍵を握ることは間違いないだろう。（Full-Count編集部）