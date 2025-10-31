◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第５戦 阪神２―３ソフトバンク＝延長１１回＝（３０日・甲子園）

ソフトバンク・周東佑京内野手（２９）がスポーツ報知に日本一の独占手記を寄せた。第２戦で、日本シリーズ新記録となる１試合５安打。選手会長２年目の今季は度重なるけがを乗り越え、先頭でチームを引っ張った。９月には背中を痛め、リーグ優勝後に離脱。骨折していたことを打ち明け、ポストシーズンでの奇跡の復活の舞台裏をつづった。

昨年の経験を踏まえ、日本シリーズは楽しもうと思った。周囲がホークスに持つのは「毎年勝って当然」というイメージ。自分たちはそう思わなくても、重圧はある。特に昨年の日本シリーズは先に２勝した。勝たないといけないという気持ちが余計に強くなり、どんどん苦しくなった。だから「日本一にならないと」とは考えず、すべきことをして楽しむだけ。チームもそうだった。初戦に負けても、連勝しても自然体だった。誰かが無理に鼓舞することもなかった。

今季はチームと同じように、僕もけがばかりだった。左膝手術のリハビリで年が明け、４月に右ひ骨骨折、夏場は腰だった。９月１８日に死球で背中を痛め、２１日から欠場した。リーグ優勝を決めた２日後の２９日からリハビリ組。ＣＳは出場を諦めた。本当に動けず、まずは自宅で静養するだけだった。１０月３日にファーム施設に合流し、日本シリーズを目指して動き始めた。

実は、ろっ骨が折れていた。最初の検査では周りの腫れがひどく、小さな骨折まで画像に映らなかった。４月の右すねの時と同じように、痛めてから数試合は出場した。そんなことが年に２度も起こるなんて…。

潮目が変わったのは、初めてスイングした１０日だった。なぜか、バットを振れた。翌日、翌々日と強度を上げても大丈夫だった。病院に行くと、かなり良くなっていた。注射が効いたのかな。息もできないほど痛くて、注射を打ってくれる人を殴りたくなるくらいだったけど、本当に良かった。

ＣＳが開幕する２日前、小久保監督に報告に行った。電話でいいと言われたけど、直接話したかった。監督も同じ骨折の経験があり「今後の野球人生に支障はない。守備や代走でも助かる」と言ってくれた。何よりも「出られなくても、お前ならできることはある」と。今季は初めて最下位も経験し、選手会長として周りを見た。離脱中もいろんな人に連絡した。どうしたら若手が気分よくできるのか。中村晃さんや今宮さんに相談しながら、考えた。だから、最後まで監督に必要としてもらえて、本当にうれしかった。

ＣＳ第３戦からスタメンだった。さすがに驚いた。そこから日本ハムに３連敗で焦ったけど、シャンパンファイトの乾杯でみんなの顔を見て、本当に良かったと実感した。日本シリーズ第２戦では史上初の５安打。４本目を打ったところでスタッフさんから聞き、記録は知っていた。でも、そんなにうまくいくはずはないと思った。ラッキー、たまたまです。

それよりも、改めて思っている。選手会長として、日本シリーズでずっとセンターを守っていることが本当にすごい。僕は育成出身。初めて１軍に上がった時は主力ではなく、城所龍磨さんや福田秀平さんのプレーに絶望した。あの高いレベルでもレギュラーではないんだと。だから今の自分の姿は信じられないけど、あそこで諦めなくて本当に良かった。（福岡ソフトバンクホークス内野手）

◆周東 佑京（しゅうとう・うきょう）１９９６年２月１０日、群馬・太田市生まれ。２９歳。東農大二、東農大北海道を経て、２０１７年の育成ドラフト２位でソフトバンク入団。１９年３月に支配下登録。２０年に自己最多の５０盗塁、育成出身初の盗塁王。今季も３５盗塁で３年連続４度目の盗塁王に。１９年のプレミア１２、２３年ＷＢＣの日本代表で世界一を経験。１８０センチ、７１キロ。右投左打。年俸１億１０００万円。