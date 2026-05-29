山本祐大の緊急補強は、ソフトバンクにとって大きな一手だった。5月12日、ソフトバンクは成長著しい右腕の尾形崇斗、2020年ドラフト1位の井上朋也を交換要員として、DeNAから正捕手の山本を獲得した。捕手が課題となっていたチームにとって、攻守で計算できる山本の加入は確かに大きい。【西尾典文／野球ライター】【写真】阿部監督辞任直後のジャイアンツ戦に向けて東京ドームで練習するソフトバンクナインの面々先発投手陣の不