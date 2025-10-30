11月13日19時より放送される『ベストヒット歌謡祭2025』（読売テレビ）の、出演アーティスト25組が発表された。

同番組は、1968年に『全日本有線放送大賞』として放送を開始。57回目となる今年も、大阪城ホールから3時間の生放送で届ける。2025年を彩ったアーティストたちが集結し、ここでしか観られない特別企画も放送するなど、一夜限りの夢のステージとなる。MCは宮根誠司、ウエンツ瑛士。

今回出演が発表されたのは、アイナ・ジ・エンド、Aqua Timez、Aぇ! group、香取慎吾、Kis-My-Ft2、倖田來未、郷ひろみ、JO1、Da-iCE、なにわ男子、Number_i、乃木坂46、BE:FIRST、氷川きよし、FRUITS ZIPPER、ME:Iら。また、幾田りら、＝LOVE、&TEAM、ORANGE RANGE、King Gnu、超ときめき♡宣伝部、HANA、BABYMONSTER、M!LKらは番組初出演となる。

さらに、今年も『ニューヨークの“裏”ベストヒット歌謡祭』と題した同時生配信企画を開催。こちらは出演前後のアーティストが多数登場する裏配信で、メインMCをニューヨークが務める。ここでしか聞けない裏話やアーティストの素顔など、番組をより楽しめる内容を届ける。地上波放送に先駆けて放送当日の11月13日18時から番組終了まで配信予定で、読売テレビ公式YouTubeチャンネルやLINE VOOMでも視聴可能だ。

なお、大阪城ホールで行われる同番組の観覧募集や、プレゼントが当たるデータ放送企画を今年も行う。

（文＝リアルサウンド編集部）