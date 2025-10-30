ドジャースは29日（日本時間30日）、本拠地ロサンゼルスでブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第5戦に臨む。試合前には、フレディ・フリーマン内野手（36）が会見を行った。

第3戦で延長18回の6時間超の死闘に終止符を打つサヨナラ本塁打を放ったことに、報道陣から「サヨナラ本塁打から24時間以上経った。あの瞬間を今は少しは噛みしめられているか、それともシリーズの真っただ中でまだ実感がないのか?」と質問された。

これに「正直、今日は全く考えていない」とし「昨日は球場に来た時はみんなの頭の中にあの場面が残ってたけど、今はもうほとんど忘れてる。シリーズ2勝2敗で並んでる状況だし、今日は絶対に勝たないといけない。考えるのはシリーズが終わってからでいい。勝って終われたら、その時にゆっくり思い出すさ」と目の前の試合に集中していることを強調した。

また「息子のチャーリーは18回まで起きてた？」と劇的弾を目撃したのかを問われると「ああ、全員起きてたよ（笑）」と家族全員が試合終了まで観戦していたとした。だが「でもチャーリーは見逃したらしい」と明かし「ファミリールームで何してたのか知らないけど、歓声を聞いてテレビ見たら、俺がベースを回ってたらしい。妻にリプレイを頼んだってさ（笑）」と伝えた。