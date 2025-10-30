◇全九州大学野球選手権最終日 日本文理大4-0北九大（2025年10月29日 みずほペイペイドーム）

日本文理大が4―0で北九大を破り、2023年以来2年ぶり3度目の優勝を果たした。先発した永谷魁人投手（4年）が2安打で公式戦初完封。打線も小刻みに加点した。日本文理大は11月14日に開幕する明治神宮大会に出場する。

城北（熊本）でプロ志望届を出したものの、指名はなかった。日本文理大で夢の続きを追いかけた背番号11の右腕・永谷が、4年間の集大成と言える決勝のマウンドで花を咲かせる2安打完封だ。

「完封は高校以来です。行けるところまでと言われたんですが、出来すぎでしたね」

三塁を踏ませることなく、8三振を奪った。日本文理大といえば小刻みな継投が武器。ただ、中村寿博監督には秘策があった。「（永谷を）先発に戻して勝つ」と“おきて破り”の先発完投だ。「教え子の中でも一番、努力した選手。感動した」と期待に応えてくれたエースを称えた。

直球の最速は149キロになったが、結局、プロの誘いはなかった。卒業後は社会人のKMGホールディングスで野球を続ける。「2年後また、チャレンジしたい」と永谷。その前に神宮大会へ挑む。「いい形で終えたいです」と有終の美を飾ることを誓っていた。 （福浦 健太郎）