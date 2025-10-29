中川翔子、双子の息子の姿をSNSにアップで「私なら絶対嫌」ネットで賛否“産後ハイ”指摘する声も

タレントの「しょこたん」こと中川翔子が10月28日に更新されたInstagramで、双子との親子3ショットを披露した。中川は2023年に一般人男性と結婚。9月30日に双子の男児を出産している。

「中川さんは《スイカ キウイ 双子！ アカチャンホンポで妊娠中の夏に買ってたお洋服！ 生まれてもう涼しくなってしまいましたが 長袖の上に着て可愛かったです》のメッセージとともに、双子を抱えた写真を見せています。《どんな双子か想像つかないまま買ったけど お兄さんスイカ 弟キウイ 似合ったー！！》ともつづっており、出産前に購入したベビー服が子どもにピッタリだったことを喜んでいます」（スポーツ紙記者）

このほか、中川は《わたしも、むくみがめちゃくちゃ落ち着いて mmtsNO.CAT NO.LIFEデニムはけました 嬉しい まだまだ産後だからダイエットはまだできないのだけど ゆっくりまた頑張っていこう》と自身の近況もつづっている。

かなりの長文メッセージだが、Xでは子どもの顔出しに関して、心配を示す声も聞かれる。

《産後ハイで出産ネタ》

《母親が全世界に向けて子供の顔写真とかおむつ姿大公開して容姿についてポストされるの嫌じゃねんかな 私なら絶対嫌じゃわ》

《子供の顔やっぱ公開してたか》

実際、中川は出産直後から子どもの顔を積極的に公開している。

「芸能人の子どもの顔出しについては、これまでも議論となってきました。子どもに自我が芽生え、学校へ通うような年ごろになったとき、傷つくのではないかという心配や、思わぬトラブルに巻き込まれる懸念もあります。中川さんの子どもはまだ小さいため、これから成長にしたがって変わる可能性もあるとはいえ、誰でも見られるインターネット上で、著名人が子どもの顔をさらすリスクは拭いきれません」（前出・スポーツ紙記者）

また、現在の中川には“産後ハイ”の指摘も。

「中川さんは、出産前の8月、親交のある写真家の蜷川実花さん撮影によるマタニティフォトを公開しました。大きくなったお腹の露出に『生々しすぎる』といった声が聞かれました。中川さんは子どもの写真に加え、育児のあれこれを記した“絵日記”もアップしています。ポストの内容が育児ネタに埋め尽くされているため、“マタニティハイ”に続き“産後ハイ”状態であるという声があがっています。

芸能人という観点で見れば、こうして積極的に育児の様子を公開することで、ママタレとして活躍したい、という意図を感じるという指摘もあります」（同前）

子どもたちへの愛情を感じることだけは間違いない。