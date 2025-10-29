【スタバ新作グッズ】華やかなレッドカップなどホリデー限定グッズが登場、ベアリスタも“ジンジャーブレッドマン”に大変身
スターバックスは、11月1日よりホリデーシーズン第1弾『Holiday1』シリーズを発売する。今年は『RED CUP』や『ジンジャーブレッドマン』をモチーフされたグッズがそろった。限定のフードやグッズ、ギフトアイテムが全国の店舗およびオンラインストアで展開される。ホリデーの訪れを感じる華やかなラインナップがそろった。
【画像】カップを運ぶジンジャーブレッドマンも、可愛すぎるグッズ全部見せ
ジンジャーブレッドマンをデザインした『ホリデー2025ステンレスマグ ジンジャーブレッドマン MiiR』（6250円）や、星型チャームが輝く『ダブルウォール耐熱グラス スター』（3300円）が登場。環境配慮型ブランドMiiRとのコラボ商品は、購入金の一部が世界の支援活動に使われる仕組みで、ギフトにも人気を集めそうだ。また、定番のレッドカップデザイン『リユーザブルカップレッド』（500円）もホリデー仕様にアップデートされた。
そのほか、香りのキャンドル『スターバックスモーメント』シリーズ（各3800円）は、コーヒーや紅茶、ゆずシトラスなどをイメージした3種類を展開。木製のフタやサイレンロゴが特別感を演出し、リラックスタイムにぴったりの仕上がりとなっている。
ギフトアイテムも充実。『ビバレッジカードRED CUP』（750円）や『フード＆ビバレッジカード』（1100円）、『ベアリスタメッセージギフト』（1650円）など、ドリンクチケット付きのメッセージギフトが多数ラインナップする。ベアリスタシリーズからは、もこもこサンタ服をまとった『ベアリスタメッセージギフト』や、ジンジャーブレッドマン姿の『ベアリスタジンジャーブレッドマン』（5600円）が登場。手に取るだけで笑顔になる可愛らしさだ。
スターバックスのオンラインストアでは、シーズン限定アイテムの詳細も公開されており、例年人気のホリデーシリーズは早期の売り切れが予想される。今年も、赤と金の輝きが街を彩るスターバックスのホリデーシーズン。お気に入りのカップやスイーツとともに、特別な冬の時間を楽しみたい。
