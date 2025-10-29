全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・新富町の焼き鳥店『焼き鳥ドリフ』です。

塩とタレの味変、とろとろ卵や大葉のメリハリに唸る

昼時になると路地裏に行列を成す人気店。多くの人のお目当ては店名を冠した「ドリフランチ」だ。まず驚くのは、そぼろの強烈な炭の香ばしさ。串打ちした鶏肉を炭火でしっかり焼いてから挽くという。噛むほどに旨みもにじみ出て、濃厚な割に程よく効かせた醤油の余韻もいい。

ドリフランチ1300円

『焼き鳥ドリフ』ドリフランチ 1300円 この日はもも、ササミ、ぼんじりの3種

「大事なのは炭かな。紀州備長炭にこだわってるんですが、他と比べて火力と香りが全然違います」とは、店主のJOさん。

さらに、とろとろのスクランブルエッグと絡んだり、時折爽やかな大葉が表れたりと全体のバランスが最高！

一方で焼鳥は塩が控えめなのでシンプルに肉の味が伝わってくる。その対比も抜群で、夢中になって食べてしまうのだ。

『焼き鳥ドリフ』店主・JOさん

店主：JOさん「日本一と言われる焼鳥重を目指しています！」

［店名］『焼き鳥ドリフ』

［住所］東京都中央区新富1-10-11

［電話］03-6280-5189

［営業時間］11時〜14時※売り切れ次第終了、17時半〜22時頃

［休日］土・日・祝（月1回、土曜は昼から営業）

［交通］地下鉄有楽町線新富町駅3番出口から徒歩3分

※画像ギャラリーでは、おまかせの5本コースの画像がご覧いただけます。

