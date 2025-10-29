ボリューム満点！ 備長炭が香る焼き鳥重、とろける卵とそぼろが重なる贅沢ランチ 店主が目指す“日本一の焼鳥重”とは
全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・新富町の焼き鳥店『焼き鳥ドリフ』です。
塩とタレの味変、とろとろ卵や大葉のメリハリに唸る
昼時になると路地裏に行列を成す人気店。多くの人のお目当ては店名を冠した「ドリフランチ」だ。まず驚くのは、そぼろの強烈な炭の香ばしさ。串打ちした鶏肉を炭火でしっかり焼いてから挽くという。噛むほどに旨みもにじみ出て、濃厚な割に程よく効かせた醤油の余韻もいい。
ドリフランチ1300円
『焼き鳥ドリフ』ドリフランチ 1300円 この日はもも、ササミ、ぼんじりの3種
「大事なのは炭かな。紀州備長炭にこだわってるんですが、他と比べて火力と香りが全然違います」とは、店主のJOさん。
さらに、とろとろのスクランブルエッグと絡んだり、時折爽やかな大葉が表れたりと全体のバランスが最高！
一方で焼鳥は塩が控えめなのでシンプルに肉の味が伝わってくる。その対比も抜群で、夢中になって食べてしまうのだ。
『焼き鳥ドリフ』店主・JOさん
店主：JOさん「日本一と言われる焼鳥重を目指しています！」
『焼き鳥ドリフ』
新富町『焼き鳥ドリフ』
［店名］『焼き鳥ドリフ』
［住所］東京都中央区新富1-10-11
［電話］03-6280-5189
［営業時間］11時〜14時※売り切れ次第終了、17時半〜22時頃
［休日］土・日・祝（月1回、土曜は昼から営業）
［交通］地下鉄有楽町線新富町駅3番出口から徒歩3分
※画像ギャラリーでは、おまかせの5本コースの画像がご覧いただけます。
撮影／小島昇、取材／井島加恵
※月刊情報誌『おとなの週末』2025年8月号発売時点の情報です。
※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。