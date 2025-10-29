STARGLOW（スターグロウ）のTAIKI（タイキ）が、グループのXでプライベートショットを公開。BE:FIRST（ビーファースト）のSHUNTO（シュント）にドラム式洗濯機をプレゼントしてもらったことを明かした。

【写真】先輩の鑑！BE:FIRSTシュントとSTARGLOWタイキの2ショット 【動画】シュント＆タイキの2021年の伝説的パフォーマンス「YOLO -You Only Live Once-」

■STARGLOWタイキのデビューをBE:FIRSTシュント、MAZZELハヤトもお祝い！

シュントとタイキは、BE:FIRSTを生んだ2021年のオーディション『THE FIRST』にともに参加していた。合宿クリエイティブ審査では同じチームCに所属し、「YOLO -You Only Live Once-」を一緒にパフォーマンス。タイキが脱落して以降、トレーニーとしてBMSGに所属している期間も、ふたりは交流を重ねてきた。

タイキは5人組ボーイズグループ・STARGLOWのメンバーとして2025年9月にプレデビューを果たしており、そのお祝いとしてシュントが洗濯機をプレゼントしたのだろうか。写真ではカウンター席に並んだふたりが、カメラに向かってピース。キャプションに「しゅんとくんがドラム式洗濯機を買ってくれた後に（しゅんとくんとお揃い（キャップの絵文字））近くのお寿司屋さんに行った写真です！」と記されており、シュントが頼もしい兄貴分としてタイキに慕われていることがうかがえる。

SNSでは「優しすぎる」「先輩の鑑」「お兄ちゃん達に可愛がられてるの本当に嬉しい！」「シュント先輩、かっこよすぎませんか」「もはや親のお祝いの仕方」「幸せのお裾分けありがとう」「激アツすぎる」と熱い反響が起こっている。

また写真の2枚目は、MAZZEL（マーゼル）のHAYATO（ハヤト）がSTARGLOWを焼肉に連れて行った際の写真。タイキはおいしそうなお肉の写真を載せて「たくさんお話しできて嬉しかったです～！」と振り返る。そして3枚目では、ボイストレーナーの佐藤涼子（りょんりょん）が握ったという手作りおにぎりの写真を公開した。

