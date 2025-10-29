ランチのサラダに虫混入…店員に伝えるも「その虫が今度は死んでいました」　ある女性客の不満

飲食店で出てきた料理に虫が入っていたら最悪だ。先日、キャリコネニュースでは「『若い女性だから舐められた』料理にG混入も“お会計は全額”」という記事を配信した。これを読んだ60代女性（大阪府）が投稿を寄せ、ランチに立ち寄ったある飲食店での出来事を振り返った。（文：湊真智人）

「サラダと唐揚げ１つ、小エビの天ぷら１つが入った定食ランチのその小皿に小さな虫が」

食事の途中で虫に気付いた女性は、店員の元へ皿を持って行き事情を伝えた。ほどなくして店員は「サラダを追加して」運んできた。これに対し女性は、サラダの追加はともかく、皿は交換されたと思い箸をつけた。しかし何やら「違和感」を覚えたという。

「少しサラダをよけてみたところ、その虫が今度は死んでいました」

事情を説明したにも関わらず、皿は元のままサラダを追加されたようだ。虫は追加の際に死んでしまったのだろうか。堪らず女性は再度店員の元へ行くと、なんと「サラダを追加要求したようにしか思っていなかった」ことが判明した。

そこで「虫が入っている」と明確に伝えたのだが、店員はあっけらかんとした様子でこう言った。

「『あ！すみません』と言っただけで、またサラダを持ってきた」

なぜだか不明だが、こちらの意図が伝わらなかったようだ。女性は「サラダの追加をしたいのではない」と言い切り、そのまま食事を終えることにしたそう。しかし会計は何事もなかったように行なわれ、女性の鬱憤はついに晴れることはなかった。

「カスハラのつもりはさらさらありませんし、料金を引いて欲しいとかも言いませんでしたが、せめてちゃんと謝って欲しかったです」

と切実な思いを綴った。

