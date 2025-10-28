◇SMBC日本シリーズ2025 第3戦 阪神―ソフトバンク（2025年10月28日 甲子園）

「SMBC日本シリーズ2025」第3戦の阪神―ソフトバンク戦が28日に行われ、阪神・高寺望夢内野手（23）のプレーが話題となった。

1点を追う7回。無死一塁で代打に登場したのが高寺だった。犠打を試みるも失敗し、2ストライクに追い込まれる。ここから粘ったものの、最後は空振り三振に倒れた。

ところが、一塁走者・小幡がスタートを切った瞬間に、ソフトバンク捕手の海野が捕逸。この間に走者が一気に三塁まで進んだ（記録は二盗と捕逸）。

ここでネットで話題になったのが、空振り三振したものの、振り逃げせず、ベンチに戻った高寺だった。Xでは「振り逃げ」がトレンドワード入りするほど声が出たが、一塁走者がいる場面ではルール上、振り逃げはできない。

走者が三塁まで進んだため、勘違いした人も多いのか。Xでは「高寺振り逃げできんかったん？ルール的にあかんの？」など声が上がった。

ただ、即座に否定する人も多数。「振り逃げの条件知らん人らに叩かれてる高寺正直可哀想」「ノーアウトかワンナウトでランナーが一塁にいる場合は盗塁してても振り逃げできない」「ランナー一塁の時は振り逃げが出来ないので 高寺の怠慢ではない」「これは知らんかった、高寺ボロクソ言ってごめん」などの声が上がっていた。