Xiaomiの格安スマホ、2.6万円まで値下がってるから見て #AmazonスマイルSALE
Amazon（アマゾン）では、2025年10月27日（月）9時から11月4日（火）23時59分まで｢AmazonスマイルSALE｣を開催中。
期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することでポイントが還元率がアップするキャンペーンも。エントリーを忘れずに！
現在、120Hzのリフレッシュレートに対応した高コスパパモデルの「POCO M7 Pro 5G」やQualcomm Snapdragon 8s Gen 4を搭載した高機能モデルの「POCO F7」など、Xiaomi（シャオミ）のスマートフォンがお得に登場しています。
1日しっかり使い倒せる、5,110mAhのバッテリー容量を備えたXiaomi（シャオミ）の「POCO M7 Pro 5G」が各色26,300円のセール特価に！
スリムなボディに6000mAhバッテリーを搭載した「Xiaomi POCO X7 Pro」が20％オフで4万円切りに！
6.83インチの大画面ディスプレイでゲームも思う存分楽しめる「Xiaomi POCO F7」が11％オフで5万円切りに！
Xiaomi POCO F7 12GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン Snapdragon 8s Gen 4を搭載 6500mAh 6.83インチ 高精細ディスプレイ 90Wハイパーチャージ docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 ブラック
48,980円
（11％オフ）
Amazonで見るPR
Xiaomi POCO F7 12GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン Snapdragon 8s Gen 4を搭載 6500mAh 6.83インチ 高精細ディスプレイ 90Wハイパーチャージ docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 シルバー
48,980円
（11％オフ）
Amazonで見るPR
Xiaomi POCO F7 12GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン Snapdragon 8s Gen 4を搭載 6500mAh 6.83インチ 高精細ディスプレイ 90Wハイパーチャージ docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 ホワイト
48,980円
（11％オフ）
Amazonで見るPR
ライカトリプルカメラを搭載したコンパクトなハイエンドモデル「Xiaomi 15」が25％オフの大特価に！
なお、上記の表示価格は2025年10月28日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
