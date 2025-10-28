Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）では、2025年10月27日（月）9時から11月4日（火）23時59分まで｢AmazonスマイルSALE｣を開催中。

期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することでポイントが還元率がアップするキャンペーンも。エントリーを忘れずに！

現在、120Hzのリフレッシュレートに対応した高コスパパモデルの「POCO M7 Pro 5G」やQualcomm Snapdragon 8s Gen 4を搭載した高機能モデルの「POCO F7」など、Xiaomi（シャオミ）のスマートフォンがお得に登場しています。

1日しっかり使い倒せる、5,110mAhのバッテリー容量を備えたXiaomi（シャオミ）の「POCO M7 Pro 5G」が各色26,300円のセール特価に！

スリムなボディに6000mAhバッテリーを搭載した「Xiaomi POCO X7 Pro」が20％オフで4万円切りに！

6.83インチの大画面ディスプレイでゲームも思う存分楽しめる「Xiaomi POCO F7」が11％オフで5万円切りに！

ライカトリプルカメラを搭載したコンパクトなハイエンドモデル「Xiaomi 15」が25％オフの大特価に！

なお、上記の表示価格は2025年10月28日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

