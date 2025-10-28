女優の戸田恵梨香が、来年１月スタートのＴＢＳ系日曜劇場「リブート」（日曜・午後９時）に出演することを報告した。

ドラマの情報は２８日に解禁。俳優の鈴木亮平が主演で、妻殺しの犯人として無実の罪をかけられたパティシエ・早瀬と悪徳刑事・儀堂の１人二役を演じる。戸田は早瀬の妻の元同僚で、事件解決に協力する公認会計士・一香役を演じる。

戸田は日曜劇場は意外にも初出演。この日、自身のＳＮＳで「日曜劇場『リブート』お楽しみに」と伝え、ショートヘアでイメチェンした新ビジュアルをアップした。

戸田は俳優の松坂桃李と２０２０年１２月に結婚を発表。２３年５月に第１子が誕生したことを公表した。公式サイトによると、民放キー局の連続ドラマに出演するのは、２１年の日本テレビ系「ハコヅメ〜たたかう！交番女子〜」以来で約４年ぶり。最近では２６年配信のＮｅｔｆｌｉｘシリーズ「地獄に堕ちるわよ」で２１年に死去した人気占い師・細木数子さん（享年８３）を演じることも決まり、話題になったばかり。

この日、Ｘ（旧ツイッター）では「戸田恵梨香」がトレンドワードに浮上。「戸田恵梨香ドラマー！！！！おかえり」「連ドラに帰ってきた！おかえりなさい」「戸田恵梨香さま久しぶりでは！？」「恵梨香ちゃん出産後初ドラマ？」「戸田恵梨香ショートも可愛い」「久々の戸田恵梨香さんのドラマ！！！」「やっぱり存在感がすごい」「美しい」「結婚もされて大人の女性に」などの声が上がっていた。