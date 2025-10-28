アイリックが３日続伸、アセットガーディアンから保険ショップ事業を譲受へ アイリックが３日続伸、アセットガーディアンから保険ショップ事業を譲受へ

アイリックコーポレーション<7325.T>が３日続伸している。２７日の取引終了後、総合保険コンサルティングや保険ショップ「保険ｄｅあんしん館」を展開するアセットガーディアン（東京都中央区）から、１２月１日付の予定で保険ショップ事業を譲受すると発表しており、好材料視されている。



アセットガーディアンが組織再編を計画していることを受けて、２店舗の保険ショップ事業を譲り受けることとなったという。譲受価額は１億４８００万円。事業譲受後は対象店舗を「保険クリニック」ブランドへ切り替え、直営店として運営することでサービスの向上や収益性の改善を図る。なお、２６年６月期業績への影響は軽微としている。



出所：MINKABU PRESS