ＳＢＩＧＡＭは続伸、４～９月期増収増益で優待拡充も◇ ＳＢＩＧＡＭは続伸、４～９月期増収増益で優待拡充も◇

ＳＢＩグローバルアセットマネジメント<4765.T>は続伸。２７日取引終了後に４～９月期連結決算を発表し、売上高は７２億７３００万円（前年同期比２６．８％増）、営業利益は１４億１６００万円（同１６．２％増）だった。ＳＢＩ岡三アセットマネジメントを連結化した効果が出た。



あわせて、今期の株主優待制度を拡充すると発表した。１２月１日付で予定しているＳＢＩレオスひふみ<165A.T>との合併に伴い、ＳＢＩレオスの投資信託を優待品として新たに付与する。更に、上場２５周年を記念した優待を従来の制度に追加して実施することも明らかにした。これらが好感され買われている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS