ナガセは続騰し年初来高値を連日更新、記念配当５０円実施見通しを好感

ナガセ<9733.T>は続騰し年初来高値を連日更新している。２７日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算を発表した。売上高が３０４億５５００万円（前年同期比２１．９％増）、営業利益が２２億８０００万円（同５１．５％増）、最終利益が１５億４４００万円（同１３．５倍）になった。あわせて期末一括配当予想を前回予想の１００円から１５０円（前期は１００円）に引き上げると開示。普通配当１００円に、創立５０周年の記念配当５０円を上乗せする。好業績と株主還元姿勢を評価する買いを呼び込んでいる。



９月中間期は「東進ハイスクール」などを展開する高校生部門で在籍数が増え、追加講座の申し込みが引き続き堅調に推移し業績を押し上げた。小・中学生部門や２４年１２月のＭ＆Ａにより業容を拡大したスポーツ部門なども増収増益だった。



出所：MINKABU PRESS