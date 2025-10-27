人気バンドSEKAI NO OWARI（以下：セカオワ）のヴォーカル・Fukase（40）（以下：深瀬）が、20歳年下のインフルエンサー（20）と交際関係にあることが本誌の取材で明らかになった。

’07年に結成された4人組バンドであるセカオワは、’11年にメジャーデビューを果たして以来、楽曲の独特な世界観が幅広い世代に支持され、いまや日本を代表するバンドに。今年は9月からアジアツアーを行っており、ソウル、台北、香港、シンガポールなど世界各国でライブを開催中で、11月にはツアーファイナルとなる東京公演を控えている。

同バンドのヴォーカルの深瀬といえば、学生時代にメンバーのSaori（39）と交際していたことを雑誌のインタビューで明かしているほか、これまでも数々のタレントとの交際が報じられてきた。

「’13年にアーティストのきゃりーぱみゅぱみゅさん（32）との交際が報じられましたが、’15年に2人は破局。同年にタレントの益若つばささん（40）との熱愛が報じられました。しかし、長年付き合った益若さんとも’21年末に破局したようです」（芸能ライター）

■フォロワー140万を誇るTikToker

深瀬が現在住んでいるのは、都内の閑静な住宅街にある“セカオワハウス”とよばれるシェアハウスだ。ここはスタジオを兼ねたセカオワメンバー全員の共同生活の場だったが、深瀬以外の3人が既婚者となった今では、主に深瀬が暮らしているという。

10月下旬、本誌が目撃したのは、深瀬がセカオワハウスで20歳の若い女性と同棲生活をしている姿だった。関係者によると、この新しい恋人は「フォロワー140万を誇るTikToker」だという。

「深瀬さんは、すでに彼女を自分の両親に紹介しているほか、セカオワのメンバーやその家族にも紹介しているそうで、結婚を前提とした交際のようです」（音楽関係者）

2人の所属事務所に問い合わせると、双方とも《プライベートは本人にまかせています》という回答だった。いったいどんな女性なのか――。

10月28日（火）発売の『女性自身 11月11・18日合併号』では、深瀬の新しい恋人について詳しく報じているほか、セカオワメンバー公認の同棲生活などを詳報している。