【クックパッドで人気】フライパンでふっくらおいしい「鮭の焼き方」を試してみた！

9月に人気だった、「フライパンで焼き鮭」を試してみた！

クックパッドニュースでは、料理に関するさまざまなテーマの記事を配信しています。多くの記事のなかで、2025年9月によく読まれていた、『酒も油もグリルも不要！しっとりふっくら鮭の焼き方』の記事でご紹介した焼き方を実際に試してみました！

脂を拭き取り、カリッと仕上げる

1. 食べやすくするため、あらかじめ大きな骨を取っておきます。





2. フライパンにクッキングシートを敷き、鮭を並べます。この時、盛り付けで表にしたい面を下にしましょう。





※フライパン調理に対応しているクッキングシートを使用してください。

3. ふたをせずに中火で3分焼きます。





*4. *焼いている途中で水分や脂が出てきた場合は、キッチンペーパーで吸い取りながら焼くとカリッと仕上がりますよ。裏返してさらに3分焼いたら完成です！





皮がパリッと、身はふっくら





片面3分ずつ、合計6分焼くだけで、ふっくらとした見た目に仕上がりました。

油をぬったり、酒をふったりといった下準備も不要で、あっという間に完成してびっくり！





余分な脂や水分を丁寧にふき取ったおかげで、生臭さもなく、ベチャッとした感じもなし。中までしっとりふっくらとしていて、ほどよい塩味とうまみをしっかり感じられます。

皮はパリパリに焼き上がっていて香ばしく、ふっくらした身との食感の違いを楽しめます。

魚焼きグリルで焼くと火力が強すぎて身がパサつくこともありますが、この方法ならしっとりふっくら、理想の焼き上がりになりました。

片付け簡単で定番になりそう！

実際に作った方からも、「フライパンでこんなに簡単に焼けるんですね」「後片付けがラクで簡単にできました」と感動のつくれぽ（みんなのつくりましたフォトレポートのこと）が寄せられています。

魚焼きグリルを洗う煩わしさを抜きにして、ふっくらとした焼き鮭を楽しめるから、これから鮭はグリルを使わずフライパンで焼くのが定番化しそうです。

簡単においしく鮭を食べたい時に、ぜひフライパン焼きを試してみてくださいね。

（TEXT：菱路子）