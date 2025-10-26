Mrs. GREEN APPLEの5大ドームツアー開幕！そしてそれに繋がる新たなストーリーライン続編『ELYSIUM』の制作を発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Mrs. GREEN APPLE最大規模となる5大ドームツアー『Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”』が、10月25日に愛知・バンテリンドーム ナゴヤからスタート。その公演終了後に、新たなストーリーライン『ELYSIUM(エリュシオン)』が発表された。

■Mrs. GREEN APPLEの「フェーズ３」を飾るタイトルがサプライズ発表

彼らの自身最大規模となる55万人を動員する5大ドームツアー『Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”』の初日終演後、場内のスクリーンに「To be continued to “ELYSIUM”」とのメッセージが映し出され、客席は大きくどよめくことに。

2025年12月31日で「フェーズ２」を完結し、2026年1月１日に「フェーズ３」を開幕することを発表しているMrs. GREEN APPLE。そして今回発表された『ELYSIUM』は、『EDEN no SONO』から始まり『NOAH no HAKOBUNE』『Atlantis』、そして今回の『BABEL no TOH』へと紡がれてきた、ストーリーラインと呼ばれるシリーズの続編の制作が決定したことを意味している。

2023年8月に開催された『Atlantis』終演後に制作決定がアナウンスされた『BABEL no TOH』は、それから2年以上もの時を経て、10月25日に開催されたばかり。はたして『ELYSIUM』がいつ開催されるのかは、現時点では全く謎となっている。

■ドキュメンタリー映画＆ライブフィルム公開、そして展覧会も開催決定

Mrs. GREEN APPLEはデビュー10周年の今年、12月にかけてドームツアー『Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”』と共に、11月28日にはドキュメンタリー映画『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ～THE ORIGIN～』とライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～ ON SCREEN』を同時公開する。

さらに展覧会「MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION 『Wonder Museum』」を12月から2026年3月にかけて東京・福岡・大阪で開催と、10周年プロジェクトがまだまだ目白押しだ。

■【動画】Mrs. GREEN APPLE「GOOD DAY」Behind the Song & the Scenes

■リリース情報

2025.09.28 ON SALE

DIGITAL SINGLE「GOOD DAY」

■ライブ情報

『Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”』」

10/25（土）愛知・バンテリンドーム ナゴヤ

10/26（日）愛知・バンテリンドーム ナゴヤ

11/01（土）北海道・大和ハウス プレミストドーム (札幌ドーム)

11/02（日）北海道・大和ハウス プレミストドーム (札幌ドーム)

11/08（土）福岡・みずほPayPayドーム福岡

11/09（日）福岡・みずほPayPayドーム福岡

11/15（土）大阪・京セラドーム大阪

11/16（日）大阪・京セラドーム大阪

12/15（月）東京・東京ドーム

12/16（火）東京・東京ドーム

12/19（金）東京・東京ドーム

12/20（土）東京・東京ドーム

■映画情報

ライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD(フィヨルド)～ ON SCREEN』

(C)2025 UNIVERSAL MUSIC LLC

ドキュメンタリー『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ～THE ORIGIN～』

(C)2025 MGA Film Partners

11月28日（金）より全国映画館にて同時公開

■イベント情報

MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION 『Wonder Museum』

2025年12月6日（土）～2026年1月9日（金）東京・TOKYO NODE GALLERY A/B/C

2026年2月7日（土）～2月21日（土）福岡・ONE FUKUOKA CONFERENCE HALL

2026年3月2日（月）～3月31日（火）大阪・VS.（グラングリーン大阪内）

■関連リンク

MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION 『Wonder Museum』特設サイト

https://mrsgreenapple.com/feature/mga_wm

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://mrsgreenapple.com