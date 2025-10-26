Mrs. GREEN APPLEの5大ドームツアー開幕！そしてそれに繋がる新たなストーリーライン続編『ELYSIUM』の制作を発表
Mrs. GREEN APPLE最大規模となる5大ドームツアー『Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”』が、10月25日に愛知・バンテリンドーム ナゴヤからスタート。その公演終了後に、新たなストーリーライン『ELYSIUM(エリュシオン)』が発表された。
■Mrs. GREEN APPLEの「フェーズ３」を飾るタイトルがサプライズ発表
彼らの自身最大規模となる55万人を動員する5大ドームツアー『Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”』の初日終演後、場内のスクリーンに「To be continued to “ELYSIUM”」とのメッセージが映し出され、客席は大きくどよめくことに。
2025年12月31日で「フェーズ２」を完結し、2026年1月１日に「フェーズ３」を開幕することを発表しているMrs. GREEN APPLE。そして今回発表された『ELYSIUM』は、『EDEN no SONO』から始まり『NOAH no HAKOBUNE』『Atlantis』、そして今回の『BABEL no TOH』へと紡がれてきた、ストーリーラインと呼ばれるシリーズの続編の制作が決定したことを意味している。
2023年8月に開催された『Atlantis』終演後に制作決定がアナウンスされた『BABEL no TOH』は、それから2年以上もの時を経て、10月25日に開催されたばかり。はたして『ELYSIUM』がいつ開催されるのかは、現時点では全く謎となっている。
■ドキュメンタリー映画＆ライブフィルム公開、そして展覧会も開催決定
Mrs. GREEN APPLEはデビュー10周年の今年、12月にかけてドームツアー『Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”』と共に、11月28日にはドキュメンタリー映画『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ～THE ORIGIN～』とライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～ ON SCREEN』を同時公開する。
さらに展覧会「MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION 『Wonder Museum』」を12月から2026年3月にかけて東京・福岡・大阪で開催と、10周年プロジェクトがまだまだ目白押しだ。
■リリース情報
2025.09.28 ON SALE
DIGITAL SINGLE「GOOD DAY」
■ライブ情報
『Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”』」
10/25（土）愛知・バンテリンドーム ナゴヤ
10/26（日）愛知・バンテリンドーム ナゴヤ
11/01（土）北海道・大和ハウス プレミストドーム (札幌ドーム)
11/02（日）北海道・大和ハウス プレミストドーム (札幌ドーム)
11/08（土）福岡・みずほPayPayドーム福岡
11/09（日）福岡・みずほPayPayドーム福岡
11/15（土）大阪・京セラドーム大阪
11/16（日）大阪・京セラドーム大阪
12/15（月）東京・東京ドーム
12/16（火）東京・東京ドーム
12/19（金）東京・東京ドーム
12/20（土）東京・東京ドーム
■映画情報
ライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD(フィヨルド)～ ON SCREEN』
(C)2025 UNIVERSAL MUSIC LLC
ドキュメンタリー『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ～THE ORIGIN～』
(C)2025 MGA Film Partners
11月28日（金）より全国映画館にて同時公開
■イベント情報
MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION 『Wonder Museum』
2025年12月6日（土）～2026年1月9日（金）東京・TOKYO NODE GALLERY A/B/C
2026年2月7日（土）～2月21日（土）福岡・ONE FUKUOKA CONFERENCE HALL
2026年3月2日（月）～3月31日（火）大阪・VS.（グラングリーン大阪内）
