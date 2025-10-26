首都高を中心に大規模な交通規制を実施

アメリカのトランプ大統領の来日に伴い、警視庁は2025年10月27日〜29日にかけて、首都高速道路などを中心に大規模な交通規制を実施します。

【地図で見る】これが大統領来日による交通規制の概要です

大統領の来日時に、首都高で一時的な交通規制が見込まれている主な区間は、10月24日午後時点で以下の通りです。

■2025年10月27日（月）〜29日（水）

・都心環状線（外回り）江戸橋JCT〜浜崎橋JCT〜三宅坂JCT

・都心環状線（内回り）三宅坂JCT〜浜崎橋JCT

・1号上野線（上り）入谷→江戸橋JCT

・2号目黒線（上り）戸越→一ツ橋JCT

・3号渋谷線（上り）大橋JCT→谷町JCT

・10号晴海線（上り）晴海→東雲JCT

・11号台場線（上下）全線

・湾岸線（西行き）辰巳JCT→湾岸環八

・湾岸線（東行き）湾岸環八→有明JCT

10月28日（火）のみ、4号新宿線の三宅坂JCTに近い一部区間も通行止めになります。

なお、警視庁の発表によると、規制スケジュールや対象区間は変更となる場合があります。また、来日期間は都心部を中心に、一般道においても規制が行われる予定です。周辺での交通混雑が想定されることから、警視庁は自家用車などの使用を控え、外出の際は公共交通機関などを利用するよう呼び掛けています。

トランプ大統領は27日午後にも来日し、同日には天皇陛下と会見を行う見込みです。また、28日には高市首相と初の対面会談が行われ、29日に帰国する見通しです。