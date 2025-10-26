この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「12人産んだ助産師HISAKOの子育てチャンネル」で、助産師HISAKOさんが「【24時間一緒】おしどり夫婦？仮面夫婦？リアルな日常」と題し、夫・MARKさんとのリアルな生活について赤裸々トークを展開した。本動画では視聴者から寄せられる「本当に仲が良いの？」という質問に対し、自称“24時間一緒にいてもストレスがない夫婦”ならではの悩みや愛情表現について語り合っている。



動画冒頭からHISAKOさんは「カメラに向かって表情作るのもしんどってなる」と打ち明け、今回の動画は肩の力を抜いた“ラフ回”と宣言。スペシャルゲストとして夫のマークさんが登場すると、沖縄の強い日差しをネタに「日焼け止め塗ってんの？」「65歳やから日焼けはシワになる」と夫婦ならではの掛け合いを始めた。



二人のリアルな寝室事情についても言及。「MARKは夜8時半には寝る。私としては家事が終わってからもっと話したいのに…いびきもうるさいし、コミュニケーション取りたいのに、30分後には寝てしまう」とHISAKOさんが嘆けば、MARKさんも「子どもとママの間でベッドがいっぱい、直立不動で寝てる」などと笑い合う。奥深い愛情も感じさせ、「65になって、HISAKOの存在で毎日笑ってられる」との告白シーンも印象的だ。



さらに「セックスレス相談は半々、パパ側の拒否も多い」と“夫婦の壁”も赤裸々告白。「仕事や物価高など社会背景も影響して、『セックスどころじゃない』というパターンも増えている」と、現代日本のリアルな夫婦事情を分析した。HISAKOさん自身は「とにかくどこか触れていたい」としつつ、夫婦の関係性や子どもとの距離感についても率直な意見を述べている。



一方で「夫婦円満って、子育て中は本当に難しい。でも、今の苦労を乗り越えれば、ハッピーが待っている」と、子育てとパートナーシップの“ファイナルステージ”への希望も語った。動画の締めくくりには「めっちゃ仲良くやってます。本当です！」と視聴者からの疑問に対し、満面の笑顔でアンサー。「また次の動画でお会いしましょう」と明るく動画を終えた。