【ハリー・ポッター】揺れる「金のスニッチ」ライトでお部屋を灯す！
「ハリー・ポッター マホウドコロ」にて、魔法界の人気スポーツ「クィディッチ」で用いられ、試合の勝敗を大きく左右する「金のスニッチ」がライトになって新登場。
大ヒット映画シリーズ『ハリー・ポッター』と『ファンタスティック・ビースト』のオフィシャル商品を専門に取り扱う「ハリー・ポッター マホウドコロ（Harry Potter - Mahou Dokoro）」にて、「金のスニッチ」をモチーフにした新商品「ハリー・ポッター 金のスニッチゆらゆらライト」が新登場する。
魔法界の人気スポーツ「クィディッチ」で重要なポジションであるシーカーが狙い、試合の勝敗を大きく左右する「金のスニッチ」。それをライトに仕立てた「ハリー・ポッター 金のスニッチゆらゆらライト」は、まるで逃げ回る「金のスニッチ」がお部屋に迷い込んだよう。
ライトは「金のスニッチ」部分を揺らすとぼんやりと光り、約1分で点灯が消え、再度揺らすと点灯が延長する便利仕様。
台座部分とパッケージはクアッフル、ブラッジャー、スニッチを格納しているクィディッチボックスのデザインで、細部からもハリー・ポッターの世界観を感じられる、とっておきのアイテムに仕上げられている。
鈍く輝く落ち着いたゴールドの彩色にこだわり羽部分を可動式にしたことで、映画『ハリー・ポッター』シリーズの作中で、スニッチが自由自在にピッチを飛び回りながら、シーカーを翻弄する様子を思い起こすことができる。
All characters and elements（C）&（TM）Warner Bros. Entertainment Inc.
Publishing Rights（C）JKR. （s25）
