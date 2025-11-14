この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

知っておきたい金（ゴールド）高騰のウラ側。1年で+50％の今、投資はもう遅いのか？

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

小林亮平氏が運営するYouTubeチャンネル「BANK ACADEMY / バンクアカデミー」で、「【金高騰】ゴールドが1年で＋50％と絶好調！今から投資はもう遅い？」と題した動画が公開された。記録的な価格高騰を続ける金（ゴールド）について、その背景と今後の投資戦略を解説している。



小林氏は、金が直近1年で+50%という驚異的な上昇を見せ、同期間のS&P500（+16%）や日経平均株価（+23%）を圧倒していると指摘。この背景には、単なる「有事の金」としての需要だけでなく、複合的な要因があると分析する。具体的には、米政府の財政不安や景気後退への懸念、地政学的リスクの高まりから「投資家の心理が不安な時、安全資産とされる金は買われやすい」状況にあると説明した。



さらに、世界各国の中央銀行がハイペースで金の購入を続けていることも価格を押し上げる一因だという。一方で、この急激な上昇には投機的な資金も流入しているため、「どこかで急落する恐れもある」と警鐘を鳴らす。



その上で「今から投資を始めるのは遅いのか」という問いに対し、小林氏は長期運用の前提であれば「アリ」だと結論付ける。氏は、株式と金は異なる値動きをするため、ポートフォリオに組み込むことでリスク分散効果が期待できると解説。ただし、まとまった資金を一度に投じる場合は、価格が大きく下落したタイミングを狙うのが賢明であり、精神的な負担を減らすなら「積立投資の継続が無難」との見解を示し、動画を締めくくった。