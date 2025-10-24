約297万円！ トヨタ“新”「“5人乗り”ノア」がスゴイ！ 全長4.7mの「ちょうどいいサイズ」な「“2列”ミニバン」!? 乗降の利便性高めた「サードシートレス」仕様どんなモデル？

3列じゃない「ノア」

トヨタの人気ミニバン「ノア」は、登場以来ファミリー層を中心に高い支持を集め続けており、2025年9月には一部改良が施されるなど、定期的な進化を遂げています。

そんなノアには、サードシートを省いた「2列仕様（サードシートレス）」がラインナップされています。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタ“新”「“5人乗り”ノア」です！ 画像で見る（50枚）

通常の3列シート構成とは異なり、2列目以降のスペースを大きく確保したこの仕様。 いったいどのようなモデルなのでしょうか。

5人乗りのノア！

ノアは、広い室内空間と高い安全性能を備えたミドルサイズミニバンとして、2001年の初代登場以来、ファミリー層を中心に支持を集めています。

現行モデルは2022年1月に登場した4代目で、全長4695mm×全幅1730mm×全高1895mm、ホイールベースは2850mm。乗員定員は最大8名で、両側スライドドアや3列シートを備えており、日常使いから長距離移動まで幅広く対応できる設計です。

外観は、親しみやすさと機能性を兼ね備えたデザインが特徴。内装はスリムなピラーや水平基調のパネルなどによって、広く開放的な空間が生み出されています。

パワートレインは、1.8リッターハイブリッドまたは2リッターガソリン（M20A-FKS）＋Direct Shift-CVTから選択可能で、全車に「トヨタセーフティセンス」が標準装備されています。高い安全性能を備えている点も、ノアの魅力のひとつです。

2025年9月には一部改良が行われ、安全装備の強化やボディカラーの見直しが実施されました。

そんなノアには、身体が不自由な方や高齢者の利用を想定した福祉車両「ウェルキャブ」が用意されています。

なかでも「車いす仕様車 タイプII」では、サードシート部分を取り除くことで、車いすのスムーズな乗車が可能となっています。室内には、長さ1470mm×幅1405mm×高さ1405mmのスペースが確保されており、乗降時の動線も自然で快適です。

乗車定員は、車いす1名を含めて5名。車いすを使用しない場合も5名乗車が可能です。サードシートを持たない8ナンバー仕様となっており、福祉施設の送迎車としても活用されています。

また、サードシートを跳ね上げたスペースに車いす1名が乗車可能なモデルも用意。車いす利用時は6名（車いす1名＋同乗者5名）、車いすを使用しない場合は8名乗車が可能です。

このほか、スロープはショートタイプと引き出し式タイプの2種類があり、なかでもショートスロープはリヤバンパー一体型となっており、乗降作業に必要なスペースを大幅に縮小しています。

さらに、エアサスペンションによる車高降下機能によりスロープの角度が浅くなり、車いす利用者が自然な姿勢で乗り込むことができます。

車いす固定用の装置や3点式ベルト、夜間照明など、安全性と快適性を高める装備も充実。

価格は297万8000円から375万1000円（消費税非課税）で、福祉車両としての機能とコストのバランスにも優れています。

通常モデルの使いやすさに加え、福祉仕様ならではの細やかな配慮が光るノアは、誰にとっても快適な移動を支えるミニバンとして、今も変わらぬ支持を集めています。