午前：債券サマリー 先物は前日比変わらず、９月ＣＰＩへの反応限られる 午前：債券サマリー 先物は前日比変わらず、９月ＣＰＩへの反応限られる

２４日午前の債券市場で、先物中心限月１２月限は前営業日比変わらず。前日のニューヨーク市場で長期債相場が下落（金利が上昇）したことは円債相場には重荷となったものの、売り急ぐ姿勢はみられず持ち直した。



米国がロシアの石油関連企業への経済制裁を公表したことを受け、米原油先物相場が急伸した。これを受け、原油高を背景にインフレが進行するとの見方から米国債は売られ、米長期金利は４．００％に上昇した。２４日朝には日本の総務省が９月の全国消費者物価指数（ＣＰＩ）を発表。生鮮食品を除くコアＣＰＩは前年同月比２．９％上昇となった。市場予想と同水準となり、円債相場の反応は限られた。もっとも、取引時間中は持ち高調整主体の展開となり、前引け間際にプラスに転じる場面があった。



先物１２月限は１３６円１０銭で午前を終えた。新発１０年債利回りは前営業日比０．０１０ポイント低い１．６５５％で推移している。



出所：MINKABU PRESS