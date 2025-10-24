キタキタキターーーッッ！！【セブン-イレブン】食後に食べちゃお♡「秋のデザート」

栗・さつまいも・かぼちゃ！ 秋の訪れを感じる味覚が、【セブン-イレブン】のデザートコーナーに勢ぞろいしています。旬の素材を使った一品は、どれも食後のひとときをグレードアップしてくれるはず。今回は、そんな「秋のデザート」をご紹介します。

ゴージャスで華やか！ ご褒美にしたい「プリンケーキパフェ 栗三昧」

プリンの上に、マロンダイスやマロンクリーム、マロンペースト、スイートマロン生地をのせた、まさに栗尽くしの「プリンケーキパフェ 栗三昧」。どこを食べるかで味わいが異なり、最後までワクワクしながら食べられそう！

「美味しすぎます」「幸福度高め」と、@nyancoromochi_sweets_blogさんが絶賛するのは「イタリア栗のモンブラン」。お皿にうつせば、まるで専門店のケーキのような見た目でテンションも爆上がり！ マロンクリームとの下には、ミルククリーム・マロンクリーム・スポンジ・ビスケットが隠れています。

気温が高い日や遅い時間、カロリーが気になる人は、ラクトアイス「まるで蜜芋」を選ぶのが◎1本で、100%紅はるかを使用した蜜芋アイスとバニラアイスの2つの味が楽しめます。130kcalと低カロリーで、@miki__iceさんも「神アイス」と紹介しています。

おうちヌン活におすすめ！ レジ横フード「お店で焼いてるかぼちゃスコーン」

シンプルながら、素材を楽しめるのは「かぼちゃスコーン」。デザートではなく、「お店で焼いたできたてベーカリー」として販売されていますが、朝ごはんやおやつ、食後のデザートにもなる万能な一品です。クリームやアイスを添えても良し！ はちみつやメイプルシロップをかけるのも良し！ アレンジ次第で華やかに変身しそう。

【セブン-イレブン】で秋の味覚を思いっきり楽しんで！

writer：Reco.N