¡Ö´°Á´¤Ë¥³¥ó¥È¤ä¤ó¡×ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¡È¾ÚÌÀ½ñ¡É¤òÄó½Ð¤Ë¡Ö¥®¥ã¥°¤ä¤í¡×¼º¾Ð¤ÎÍò
¡¡10·î21Æü¡¢³ØÎòº¾¾Î¤òÈ¯Ã¼¤ËÁ´¹ñ¶è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝâÃµª»ÔÄ¹¤¬¡È¹â¹»¡É¤Î³ØÎò¾ÚÌÀ½ñ¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¹â¹»¤ÎÂ´¶È¾ÚÌÀ½ñ¤òÄó½Ð¡×°ËÅì»Ô¤¬¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë»ÔÄ¹¤Î³ØÎò
ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤¬´Ó¤¯Æ¨¤²»ÑÀª
¡Ö°ËÅì»Ô¤Ç¤Ï10·î¤«¤é¿·¤¿¤ËÍúÎò½ñ¤äºÇ½ª³ØÎò¤ò¼¨¤¹¾ÚÌÀ½ñ¤Ê¤É¤ÎÄó½Ð¤òµá¤á¤ëÍ×ÎÎ¤òÀ©Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÔÄ¹¤Ï¤³¤ÎÍ×ÎÎ¤Ë´ð¤Å¤³ØÎò¾ÚÌÀ½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³ØÎòº¾¾Î¤¬µ¿¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÈÅìÍÎÂç³Ø¡É¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹â¹»¤Î¤â¤ÎÄó½Ð¡£
¡¡¤³¤Î¾ðÊó¤Ï»Ô¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÔÄ¹¤¬ÀÅ²¬¸©Î©°ËÅì¾ë¥±ºê¹âÅù³Ø¹»ÉáÄÌ²Ê¤òÂ´¶È¤·¤¿¤³¤È¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æÀ¯¼£Éôµ¼Ô¡Ë
¡¡¹â¹»¤ÎÂ´¶È¾ÚÌÀ½ñ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢
¡Ô¥®¥ã¥°¤ä¤í¡Õ
¡Ô²¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤³¤Î¿Í¡¡¾Ð¡Õ
¡Ô¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¹â¹»¤ÏÂ´¶È¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡Õ
¡Ô¤¨¡¼¤Ã¤È¡¢¥Î¥ê¥Ä¥Ã¥³¥ßÂÔ¤Á¡©¡Õ
¡Ô²¼¼ê¤ÊÌ¡ºÍ¤è¤êÌÌÇò¤¤¤³¤È¤·¤Æ¤ë¤Ê¡Õ
¡ÔÊÖ¤·¤¦¤Þ¤¤¤Ê R1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¢½Ð¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Õ
¡ÔÊ¢Î©¤Ä¤±¤É¤Á¤ç¤Ã¤È¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¡Õ
¡Ô¤³¤³¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¹â¹»Â´¶È¾ÚÌÀ½ñ¤È¤Ï¡Ä´°Á´¤Ë¥³¥ó¥È¤ä¤ó¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢¼º¾Ð¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Î°ìÊý¡¢
¡Ô¤³¤ì¤ÇÅìÍÎÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸ø¼°¤ËÇ§¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡Õ
¡ÔºÇ½ª³ØÎò¤Î¾Úµò¤Ë¹â¹»¤ÎÂ´¶È¾Ú½ñ¤òÄó½Ð¡£¥³¥ì¤Ë¤è¤Ã¤¿Âç³Ø¤ÏÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¾ÚÌÀ¡Õ
¡¡¤È¡¢ºÇ½ª³ØÎò¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤ÎÄó½Ð¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¡È¹â¹»¡É¤ÎÂ´¶È¾ÚÌÀ½ñ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Âç³Ø¤ÏÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¼«¤éÇ§¤á¤¿¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ïº£Ç¯6·î¤«¤é¼«¿È¤Î³ØÎòº¾¾Î¤¬µ¿¤ï¤ì¡¢9·î1Æü¤Ë¤Ï»ÔÄ¹¤ÎÉÔ¿®Ç¤°Æ¤¬Á´²ñ°ìÃ×¤Ç²Ä·è¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ÔÄ¹¤Ï¼¿¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈµÄ²ñ¤Î²ò»¶¡É¤ò·èÃÇ¡£
¡¡µÄ²ñ¤Î²ò»¶¤òÁªÂò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿»ÔµÄÁª¤Ç¤Ï6300Ëü±ß¤â¤ÎÍ½»»¤¬»Ô¤Îºâ¸»¤«¤éÅê¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¹ÔÆ°¤Ë»ÔÌ±¤ÏÊ°³´¡£º£²ó¤â¹â¹»¤ÎÂ´¶È¾ÚÌÀ½ñ¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤¤¤Þ¤ÀÊÝ¿È¤ËÁö¤êÆ¨¤²Â³¤±¤ë»ÔÄ¹¤Î¼¿¦¤òµá¤á¤ëÀ¼¤Ï»ß¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦Á´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡ÀÅ²¬»Ô¤ÎÆñÇÈ¶¬»Ê»ÔÄ¹¤Ï21Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿ÄêÎã²ñ¸«¤Ç°ËÅì»Ô¤ÎÁªµó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ë¡Î§¤Îµ¬Äê¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÈÂçµÁ¤¬¤Ê¤¤²ò»¶¡É¤È°ìÅáÎ¾ÃÇ¡£¤µ¤é¤Ë¡È»þ´Ö¤ÈÈñÍÑ¤ÎÌµÂÌ¡É¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö31Æü¤Ë¤Ï»ÔµÄ²ñÎ×»þ²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¤³¤ÎÎ×»þ²ñ¤Ç¤ÏºÆÅÙ¡¢ÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÉÔ¿®Ç¤°Æ¤¬²Ä·è¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢º£ÅÙ¤³¤½ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ï¼º¿¦¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£µÄ²ñ¤Î²ò»¶¸å¡¢¿·¤¿¤ËÅöÁª¤·¤¿µÄ°÷20¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÅÄµ×ÊÝÈ¿ÂÐÇÉ¤Ï19¿Í¤Ç»¿À®ÇÉ¤Ï1¿Í¡£ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Î¼º¿¦¤ÏÌÈ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¡¡ºÇ¸å¤Þ¤Ç¹³¤¤Â³¤±¤ëÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡£¤½¤ÎºÇ¸å¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£