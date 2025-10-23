この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【超必見】コレ知らないと最悪あなたの会社が崩壊します。複数事業があると、マジで潰れない強い会社になる理由を「倒産させないプロ」がお話しします。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画「【超必見】コレ知らないと最悪あなたの会社が崩壊します。複数事業があると、マジで潰れない強い会社になる理由を『倒産させないプロ』がお話しします。」で、倒産させないプロこと市ノ澤翔氏が、会社経営におけるリスク分散や複数事業を持つことの重要性について熱く語った。動画冒頭、市ノ澤氏は「複数事業があると、相乗効果が出てきて、より利益拡大につながる」と力説。「1億の事業が3つあると、こんな良いことがある」というテーマで、倒産しにくい強い会社のつくり方に切り込んだ。



視聴者との対話形式で進む動画では、「3億儲かる事業を1つ作るよりも、1億儲かる事業を3つ作った方が現実的でリスク分散になる」と持論を展開。1本の柱しかない家は一本倒れると崩れてしまうが、複数の柱があれば1本倒れても会社は生き残れると例え、「リスク分散っていうところが一番大きな理由」と語った。また、柱を増やすタイミングや集中と分散のバランスについても、「最初は1つの事業に集中し、ある程度伸びてきたら他の事業にも挑戦していくべき」と着実な成長戦略を提示している。



さらに市ノ澤氏は、「複数事業を持つことで相乗効果を発揮できる」とし、例えば同じ顧客層を持つ似たジャンルのビジネスであれば、「Aのお客さんがBやCにも流れていくことによって売上が最大化する」と強調。視聴者からの「キャバクラサウナとガールズバーサウナは相乗効果があるか？」との質問にも、「キャストや場所を共有できれば負担も減り、利益拡大につながる」とアドバイスした。



一方で市ノ澤氏は「複数事業を持つことのデメリットも理解すべき」と警鐘を鳴らす。「人やノウハウなどリソースが増える分、管理コストも高まる。特に店舗型事業なら家賃や人件費が3倍かかることも」「コストが膨大に膨らんで利益が出せないのなら、無理に複数事業を追わず、まずは強い1本を確立するべき」と現実的な視点も示した。



最後に「事業も投資の一種。リスク分散は大切だが、弱い柱が複数あっても意味がない。まずは強い柱を作り上げろ」と締めくくり、「何があっても崩れない強い会社を目指してほしい」とエール。動画では公式LINEでの追加情報や事業相談の募集も案内し、「黒字化ノウハウを実践して、会社をより安全で強くしていってほしい」と呼びかけていた。