この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が切り込む！新NISAだけでは老後に足りないという現実『【最新版】株よりもゴールドよりも！サラリーマンが不動産投資を始めるべき3つの理由』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「【最新版】株よりもゴールドよりも！サラリーマンが不動産投資を始めるべき3つの理由」にて、不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が登場。動画内では、金や株が上がる相場環境でも「なぜ今、不動産投資を最優先にすべきか」を、自身の経験とロジックで切り込んだ内容になっている。



木村氏は冒頭、「不安な時代だからこそ、収入と資産形成は不動産の積み上げで解決できる」と断言。かつて普通のサラリーマンだった自身が、24棟・家賃年収5,000万円、年間利益2,000万円規模まで拡大した経緯を示し、「結果はやり方次第で大きく変わる」と再現性の高さを強調した。



続いて、株やゴールド、新NISAとの比較に踏み込み、「新NISAは税制優遇と積立のしやすさが強みだが、長期で2倍程度では老後資金に対して不足する現実がある」と現実的な視点を提示。不動産の強みとして、毎月の家賃収入でキャッシュフローが安定し、価格変動が相対的に小さく暴落リスクが限定的であること、さらに借入（レバレッジ）を活用することで小さい自己資金でも始められる点を挙げた。加えて、管理委託によって運用の手間を抑えやすく会社員でも継続しやすいこと、そして売却益（キャピタルゲイン）も狙えるため収益源を二本立てにできる点を指摘している。



動画ではシミュレーションも提示される。少額から狙う戸建て例では、初期の自己資金を抑えつつ長期の家賃収入と売却益を積み上げる設計を解説。中規模アパートのケースでは、フルローン前提でも毎月の手残りと期末の売却でトータルの倍率が見える形を具体化しており、「不動産は早い段階から現金収入が入り、その利益で次の物件に充てられる」点を軸に、雪だるま式の拡大ロジックを示している。



環境要因への目配りも抜かりがない。金利上昇局面は住宅購入を様子見する層が増え、賃貸需要と家賃が強含みやすいと指摘。インフレ下では現金価値が目減りするため、実物資産である不動産に置き換えることで価値の保全・上昇を狙えるとする。人口減少についても、全体論ではなく再開発が進む郊外ターミナルなど「人が集まる局所」を選ぶ目線が鍵だと喝破している。



一方で「不動産なら何でもよい」わけではないと釘を刺す。高利回りで再現性のある分野を主戦場にすべきであり、新築ワンルームのようにロジックが成り立ちにくい領域は推奨しないと明言。勝敗を分けるのは、融資ルートの選定、未公開物件の獲得、購入後の空室対策・修繕コスト圧縮といった実務の積み上げであると語る。



数値と事例で組み立てられた本編は、株やゴールドと比べて「不動産で資産と収入を同時に積み上げる」道筋を、会社員でも踏める設計で描いている。具体的なキャッシュフローの運び方や売却時の考え方、エリア選定の視点は、さらに詳しい事例とともに動画内で語られている。



本編は、給与以外の収入源を作りたい会社員や新NISA以外の選択肢を検討する投資の初・中級者にとって、数字とロジックで判断できる材料が得られるため有用な指針となるはずだ。