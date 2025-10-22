バレーボール男子日本代表の郄橋藍選手（24）が、インフルエンサーと人気セクシー女優に「二股」をかけている疑惑を、週刊文春電子版が2025年10月22日に報じた。この報道を受け、郄橋選手が過去にYouTube動画で語っていた「浮気する男、クズです」という発言がSNS上で注目を集めている。

郄橋選手が「クズな男の特徴」を指摘

週刊文春電子版は10月21日、ギャルインフルエンサーのuka.さんと郄橋選手が交際していると報じた。それぞれの事務所は、「個人のプライベートに関しましては本人に任せております」と回答したという。この翌22日、先述の「二股疑惑」が報じられた。

記事では、郄橋選手がセクシー女優・河北彩伽さんとホテルに宿泊したことなどを取り上げている。郄橋選手は同誌の取材に対して、uka.さんも河北さんも「友達」だと説明。郄橋選手、uka.さん、河北さんの所属事務所はそれぞれ、「個人のプライベートに関しては本人に任せております」と回答したという。

こうした中、郄橋選手が兄・郄橋塁選手と行うYouTubeチャンネル「らんるい」の過去動画がSNS上で注目を集めている。22年4月6日公開の「郄橋藍の初恋はいつ？」と題した動画だ。

この動画で、「クズな男の特徴教えて欲しいです」という視聴者からの質問に対し、郄橋選手は「え、そんなん浮気する男クズです。それだけです。それ以外ないでしょ」と回答していた。

浮気以外は「何でもいい」としつつ、「浮気する、男女に関わらずね。浮気された方がしんどくない？なんでか。浮気した人はさ、次がいるけどさ、浮気された人はさ、もう終わりやねん。そこを考えよ。やったらあかん。考えよとかじゃなくて。当たり前やん」と指摘していた。