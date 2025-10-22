「今のSNSはショート動画とアルゴリズムがキーファクター」インスタグラムがユーザー30億人を集めた理由
YouTubeチャンネル「【世界経済情報】モハPチャンネル」が、「【SNS業界】インスタグラムのユーザーが30億人突破！ショート動画とアルゴリズム！」と題した動画を公開。写真共有SNSとして一時代を築いたインスタグラムが、なぜ今も成長を続け、ユーザー30億人という節目を迎えることができたのか、その背景をモハP氏が解説した。
モハP氏はまず、インスタグラムの歴史を振り返る。2010年にサービスを開始した同アプリは、スマートフォンの普及とカメラ性能の向上という時代の波に乗り、わずか1年でユーザー1000万人を獲得。2012年にはFacebook（現メタ社）に買収され、その後も2018年に10億人、2022年に20億人、そして現在30億人と驚異的なスピードで成長を続けてきた。
この成長の原動力としてモハP氏が指摘するのが、近年の「ショート動画への注力」である。かつては写真が中心だったインスタグラムだが、TikTokの台頭以降、「いわゆるリール動画がたくさん視聴されている」と現状を分析。今やYouTubeを含め、あらゆるSNSが縦長のショート動画に力を入れていると語る。
さらに氏は、「今のSNSの世界でショート動画とアルゴリズムがキーファクターになっている」と断言。ユーザーの興味関心に合わせて次々と動画を表示し、長時間滞在させるアルゴリズムの進化が、各社の競争の核になっていると解説した。ユーザーが「ついついくだらない動画を見てしまう」のは、まさにこのアルゴリズム戦略にはまっている状態だと述べる。インスタグラムの成功は、単なる機能追加ではなく、時代のトレンドを捉え、ユーザーを釘付けにする仕組みを構築した結果であると結論付けた。
