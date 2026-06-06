東京都大田区の「田園調布」と東京都世田谷区の「成城学園前」。なんと今年の「SUUMO住みたい街ランキング」（首都圏版）で田園調布は200位、成城学園前は189位となっており、長年、東京屈指の人気高級住宅地として君臨してきた両エリアが、下位に陥落してしまっているのだ。憧れの高級住宅地だった街にいま何が起きているのか。今回は不動産評論家の牧野知弘氏に解説していただいた（以下、「」内は牧野氏のコメント）。【前編を