世帯年収別「今、買うべきマンション」を“実名”で全公開 人気マンション投資家が厳選する穴場エリア＆マンションはズバリこれだ

高騰を続ける都心マンション価格を前にして、なかなか購入に踏み切れずにいる人も多いだろう。しかしXで人気を博すマンション投資家のパンダ不動産氏（@timeisresidence）は、「待つ」ことこそが最大のリスクだと断言する。インフレ時代においてはマンションを「買わない」ほうが資産防衛の観点からもリスクが高いと喝破する同氏に、資産価値が落ちにくい物件を見抜く「３つの黄金法則」や、住宅ローンのメリットを最大限活用した購入戦略、さらには世帯年収別に今狙うべき具体的なエリアとマンションの実名などを詳しく語っていただいた。全４回の第４回。※この記事は、の一部です。