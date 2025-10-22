「ふざけすぎw」「もはや日本人大好きクラブ」日本代表GK鈴木彩艶の絶叫シーン、パルマ公式がまさかのネタ化

いまや日本代表の頼れる守護神となった鈴木彩艶。

23歳の若きキーパーは、昨シーズンからイタリア・セリエAのパルマでプレーしており、欧州での評価を高め続けている。

19日のジェノア戦では終了間際に訪れた絶体絶命のPKをセーブし、退場者を出して数的不利だったチームに勝点1をもたらす英雄になった。

そうしたなか、パルマ公式Instagramの投稿が話題になっている。

「彩艶の雄叫びはどれだ？！」という日本語とともに投稿された映像では、彩艶がPKをセーブした後に雄たけびを上げるシーンにいくつかのアフレコがされている。

そのアフレコがクラブ公式とは思えないほどネタ満載なのだ。

ダウンタウン浜田雅功さんの「結果発表ー！」、オードリー春日俊彰さんの「トゥース！」、人気アニメ『ONE PIECE』の絶叫シーン、クリスティアーノ・ロナウドのSIUUUUなど…。

1913年創設のパルマは、イタリア代表GKジャンルイージ・ブッフォンらを輩出してきた歴史あるクラブ。それだけに「これほんまに公式か？笑」、「ふざけすぎやw」「公式天才すぎるw」「もはや日本人大好きクラブ」などとのコメントが寄せられていた。

ちなみに、公式が使っていた彩艶のPK阻止シーンは、ジェノア戦ではなく、9月に行われたスペツィアとのコッパ・イタリア2回戦でのもの。

試合はPK戦にもつれ込むも、彩艶のPK阻止と相手のPK失敗で、パルマが辛くも勝利している。

なお、『Transfermarkt』によれば、彩艶のPK戦以外でのPK阻止は、ジェノア戦と2022年のAFC U23アジアカップ対UAE戦の2つだそう。