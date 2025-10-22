ホラー漫画の第一人者として知られる楳図かずおの代表作『漂流教室』。多くの人が影響を受けたこの作品に作者自身はどんな思いを込めていたのだろうか。生前の楳図自身が読売新聞記者に語った。※本稿は、楳図かずお、石田汗太（聞き手）『わたしは楳図かずお―マンガから芸術へ』（中央公論新社）の一部を抜粋・編集したものです。

代表作「漂流教室」で

描きたかったこと

いよいよ「漂流教室」（1972年）のことをお話ししたいと思います。

――改めて言うまでもない1970年代の代表作。小学校の校舎が丸ごとタイムスリップし、文明が滅びた地球に放り出される。子どもたちの必死のサバイバルが始まる。

基本にあったのは、やはりジュール・ベルヌの小説「十五少年漂流記」です。あれのもっと規模壮大なものをやりたかった。校舎丸ごとにしたのは、主人公の高松翔が終盤に叫ぶ言葉（「ぼくたちは、何かの手により、未来にまかれた種なのだっ!!」）を実現するには、15人ではとても足りないだろうと思ったからです。人類の未来を背負っていくためにはね。

もう1つ、「未来が危ない」というテーマがありました。当時は光化学スモッグで小学生の目が痛くなったり、廃棄プラスチックによる環境汚染が指摘されたりしていました。そういう漠然とした不安を掘り下げてみたかった。僕は作品のテーマを理屈で考える方ではありません。あくまでカンなんです。「このまま、未来にいいことばかりあるはずないぞ」っていうね。

