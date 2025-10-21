保護者と保育士が、子どもの一日の様子や健康状態、家庭での様子などを伝え合うために用いられる連絡帳。そんな連絡帳に、自宅での子どもの様子をユーモア溢れる視点で綴った男性のエピソードがThreadsに投稿され、話題を集めています。



【写真】「なぜなら、頭の形が特殊で、水の影響を受けないからです」という娘ちゃんの頭のカタチ

投稿主は、2児の母で男性の奥さんにあたる、Naokoさん（@suikoro_22）。「実は1歳児は水にとても強く、頭のうえからシャワーをかけても全く泣きません…なぜなら、頭の形が特殊で、水の影響をうけないからです」と旦那さん自作のイラスト付きで説明した連絡帳の内容が、「面白いし、字上手いし、絵上手いし」「冷静な分析wwwwwwwww」と多くのユーザーの笑いを誘いました。



「旦那、私、長女（3）、次女（1）の四人家族です！連絡帳は私と旦那でその日に時間のある方が書くシステムなのですが、8割は旦那が書いています。元々、筆まめで書くことが好きみたいです」



旦那さんが書いたユニークな連絡帳を初めて見た時の印象について、Naokoさんはこう語ります。



「この日は連絡帳を書いたのがたまたまお風呂上がりで、『なにかネタはないかなぁ』と考えたところ、このような内容を思いついたようです。素直に『おもしろいなぁ』と思いました。すごく真面目な語り口調なのに、書いてある内容はウケを狙っているようなユーモアがあってツボです。どうやら本人はウケを狙おうとは思っていないみたいなんですけどね。イラストも、ユルいけど特徴をしっかりと捉えていて癒されます」



今回投稿された連絡帳に書かれている内容について、お風呂係を担当している旦那さんいわく「毎日思っていた」そう。



「旦那が娘の頭の形に気がついたきっかけは、シャンプーのあとに頭の上からシャワーをかけた際、意外にも平気そうな顔をしていて、『おかしいなぁ…』と思いつつ横から見るとおでこが綺麗に水を弾いていたからだそうです（笑）」



実際にこの連絡帳を読んだ保育園の先生からは、「頭のカタチとても綺麗ですもんね！！可愛らしい特殊能力ですね」とコメントが返ってきたといいます。



今回の投稿のほかにも、旦那さんが書く連絡帳にはクスッと笑えるものが多く、Threadsでは「シリーズ化してほしい」といったフォロワーからの声も上がっているのだとか。



「“字と絵が上手い”というコメントがたくさんあり、『男の人にしては可愛い字を書くよなぁ』と改めて思いました。”先生みたい”というコメントも多かったのですが、実際に旦那は教師なので『間違ってないよ〜！』と。旦那を褒めてくれるコメントがたくさんあって、私も嬉しくなりました」



そんな旦那さんの連絡帳のファンに向けて、Naokoさんは続報としてThreadsに連絡帳の傑作選を投稿したといいます。



夫婦での子育てエピソードについて尋ねると、長女は旦那さんが、次女はNaokoさんが主に面倒を見ているのだとか。



「子育てのルールは特に決めていませんが、そのユルさが心の余裕に繋がっているのかなぁと思います。旦那は率先して家事育児をやってくれるので、体感では私4割、旦那6割くらいの割合になっていてとても助かっています。夜間授乳でまとまった睡眠が取れず、なかなか朝に起きられない私に代わって、朝ごはんを作って食べさせたり、保育園の準備を整えたり、送迎したりとすべて旦那が担当してくれているんです」



Naokoさんが語る旦那さん像からは、自宅での子煩悩な様子が見て取れます。



「しいて言うなら、子どもたちに対して旦那が怒った時は私が受け止める、私が怒った時は旦那が受け止めるようにしています。ただし、喧嘩しても寝る時はみんな一緒。同じ部屋で寝るのは、子どもたちが嫌がるまでは続けようかなと思っています」