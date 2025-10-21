ＤｅＮＡは２０日、今季限りで退任する三浦大輔監督（５１）の後任として、相川亮二ディフェンスチーフコーチ兼野手コーチ（４９）が就任すると発表した。横浜市内の球団事務所で新旧の監督が同席して会見が行われた。

三浦監督は改めて、辞意を決断した経緯について「昨年クライマックスを勝ち上がって、日本一になって、今年はリーグ優勝からあの舞台に立つっていうところでしたが、リーグ優勝できなかった」と自らの言葉で語った。しかし、全力でタクトを振るった５年間。その表情は穏やかだった。

成し遂げられなかった目標は、かわいい後輩に託す。バトンを受ける相川監督とは、現役時代ともに戦い、対戦相手となったこともあったが、監督とコーチとして苦楽を共にしてきた。「周りにたくさんの仲間がいますし、たくさんのファンの方が背中押してくれます。一人じゃないんだってことを思いながら頑張ってほしい」と愛あふれるエールを送った。

今後について「死ぬまで野球と離れたくない。野球というものをもっともっと勉強したい」と三浦監督。木村球団社長は「横浜の宝。今後もわれわれとしては球団の発展に貢献いただきたい」その功績をたたえ、何らかのポストを用意する考えを明かした。