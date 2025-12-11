横浜DeNAベイスターズの伊勢大夢（27）が結婚披露宴を迎え、前監督の三浦大輔氏（51）が12月6日に公式Instagramで祝福のメッセージを投稿した。三浦氏は「伊勢！おめでとう！お幸せに～」とつづり、俳優の宇梶剛士（63）を交えた豪華な3ショットを公開。今季まで選手と監督としてともに戦った伊勢の晴れ姿に、多くの祝福が寄せられている。 「球界一の男前」「ホッとした笑顔」三浦大輔、リーゼント下