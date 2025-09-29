ニューストップ > スポーツニュース > プロ野球ニュース > DeNA・三浦大輔監督が今季限りで辞任へ リーグ優勝果たせず自ら申し… 三浦大輔 プロ野球ニュース 横浜DeNAベイスターズ スポーツニュース・トピックス デイリースポーツ DeNA・三浦大輔監督が今季限りで辞任へ リーグ優勝果たせず自ら申し出 2025年9月29日 7時50分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと DeNAの三浦大輔監督が今季限りで辞任するとデイリースポーツが報じた 今季はリーグ優勝達成へ全力を注ぐも、阪神に独走を許し悲願は果たせず 責任を取り、自ら身を引くことを申し出て球団に了承されたという 記事を読む おすすめ記事 「コンセプトからして失礼」『芸能人格付け』 中学生を“噛ませ犬”扱いにした企画が物議…出演者の態度も違和感 2025年9月28日 18時0分 「2度と行きません」埼玉県内の人気ラーメン店でトラブル…当事者A氏が語ったトラブル経緯、常連客は“研究熱心”な店主が「沈黙守る理由」を代弁 2025年9月28日 16時15分 19歳でセミヌード、先輩俳優からのレイプ告白、6億5000万円の借金地獄…水沢アキ（70）の“裸一貫で駆け抜けてきた”壮絶人生 2025年9月28日 17時0分 鈴木おさむ「歩行困難くらいに…」 症状明かし「いや、困りました！！」 2025年9月28日 14時30分 有吉弘行 病院の保険診療に不思議顔「逆にきいてます⁉ってぐらい高い時あるよね」 2025年9月28日 21時55分