¥¿¥¦¥ê¥ó¤ÎÈë¤á¤¿ÎÏ
¡¡¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¤Î°õ¾ÝÅª¤ÊCM¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¡Ö¥¿¥¦¥ê¥ó¡×¤È¤¤¤¦Êª¼ÁÌ¾¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤¿¤À¡¢±ÉÍÜ¥É¥ê¥ó¥¯¤ÎÀ®Ê¬¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥¿¥¦¥ê¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡È¸µµ¤¤Î¸»¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÊª¼Á¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¿¥¦¥ê¥ó¤ÏÀ¸Ì¿¤ÎÃÂÀ¸¡¦¿Ê²½¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë´Ø·¸¤·¡¢À¸³è½¬´·ÉÂ¤«¤éÈ©¤ÎÈþÍÆ¡¢Àº¿À¤Î°ÂÄê¤Þ¤Ç¡¢¼Â¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸úÇ½¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2023Ç¯6·î¤Ë¤Ï¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÁí¹ç²Ê³Ø»¨»ï¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡Ù¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³Ø¤Ê¤É¤Î¹ñºÝ¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬¡¢¥¿¥¦¥ê¥ó¤ÎÏ·²½ËÉ»ß¡Ê¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¡ËºîÍÑ¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¼Â¸³·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥¦¥ê¥ó¤òÅêÍ¿¤·¤¿¥Þ¥¦¥¹¤Ç¼÷Ì¿¤¬10¡ó°Ê¾å±ä¤Ó¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Þ¥¦¥¹¤È¥µ¥ë¤ÎÎ¾Êý¤Ç²ÃÎð¤Ë¤è¤ëÂÎ½ÅÁý²Ã¤ÎÍÞÀ©¡¢¹üÎÌ¤ä¶ÚÎÏ¤ÎÁý²Ã¡¢ÉÔ°Â¹ÔÆ°¤ÎÍÞÀ©¤Ê¤É¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¼÷Ì¿¤Î±ä¤Ó¤Ï¥Ò¥È¤Ç¤Ï7¡Á8Ç¯¤ËÁêÅö¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥¿¥¦¥ê¥ó¤Î¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°ºîÍÑ¤Ï¿ôÂ¿¤¯Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¸³Æ°Êª¤Ç¼÷Ì¿±äÄ¹¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£¥Ò¥È¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤ÎºîÍÑ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¸ú²Ì¤Ï¸½ÃÊ³¬¤Ç¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¡¢º£¸å¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤òÂÔ¤¿¤Í¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
