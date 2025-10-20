Ä¹Ìîµ×µÁ¤¬Âç³Ø±¡É½ÌÀ¤Çµð¿Í´´Éô¡ÉÂç¾Ç¤ê¡É¡Ä¡Ö¥³¡¼¥Á½¢Ç¤¡õ°¤Éô´ÆÆÄ¤ÎÏÃ¤·Áê¼ê¡×¥×¥é¥ó¤¬Î©¤Á¾Ã¤¨¤«
¡ÖÂ¨Æþ³Õ¤Ï´ûÄêÏ©Àþ¤À¤Ã¤¿¡×
µð¿Í¡¢¹Åç¤Ç16Ç¯´Ö¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤ò²á¤´¤·¤¿Ä¹Ìîµ×µÁ³°Ìî¼ê¡Ê40¡Ë¤¬10·î14Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç°úÂà²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Ä¹Ìî¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¤Î³«Ëë¤ò°ì·³¤Ç·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢ÂåÂÇµ¯ÍÑ¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¡¢Æó·³À¸³è¤âÄ¹¤¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¤Î¤Ï£´·î13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¹ÅçÀï¤È¡¢£µ·î£¶Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Îºå¿ÀÀï¤Î£²»î¹ç¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡££µ·î£·Æü¤Ë¤ÏÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¡¢ºÆ¾º³Ê¤·¤¿¤Î¤Ï£··î12Æü¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î»þ¤âÂåÂÇÍ×°÷¤Ç¤Î¾º³Ê¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·Þ¤¨¤Æ¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþ¤ë¤â¤Î¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ï£±ËÜ¤À¤±¡££··î29Æü¤Ë°ì·³½Ð¾ìÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¤ÏÆó·³Êë¤é¤·¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊµåÃÄ£Ï£Â¡Ë
µåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡ÖÌÁÍ§¤Ç¤¢¤ëºäËÜÍ¦¿Í¡Ê36¡Ë¤¬ÂåÂÇ½Ð¾ì¥á¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤¤¡£°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¡ØÂåÂÇ¤ÎÀÚ¤ê»¥·óÀº¿ÀÅª»ÙÃì¤Ï£±¿Í¤Ç¤¤¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥Û¥ó¥Í¡£¤³¤¦¤¤¤¦»È¤ï¤ìÊý¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï¼«Ê¬¤ÎÎ©¾ì¤òà»¡¤¹¤ëá¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ä¹Ìî¤µ¤ó¤Ï¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Ç¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¢ºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤â³ÍÆÀ¤·¤¿¸ùÏ«¼Ô¤Ç¤¹¤«¤é¡¢11·î¤Î¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡Ù¤Ç¤ÎÀ¹Âç¤Ê°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Î½àÈ÷¤¬Ãå¡¹¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£°úÂàµÇ°¥°¥Ã¥º¤ÏÈô¤Ö¤è¤¦¤ËÇä¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸½ºß¤ÏµÞ¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÀ©ºî¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
µåÃÄ´´Éô¤Ï¡¢¼ÂÀÓ¤È¿ÍË¾¤òÊ»¤»»ý¤ÄÄ¹Ìî¤òÍèµ¨¤Î¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¾·¤Æþ¤ì¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö°¤Éô´ÆÆÄ¤ÎÍèµ¨Â³Åê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë»³¸ý¼÷°ìµåÃÄ¥ª¡¼¥Ê¡¼¡Ê68¡Ë¤¬ÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æó²¬ÃÒ¹¨¡Ê49¡Ë¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤ÎÂàÃÄ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤¤¤Þ¡¢ÇØ¹ÁÈ¤Î°ìÈÖ¤Î·üÇ°¤Ï¡¢¡ØÉé¤±¤¬¹þ¤ó¤À¤È¤¤Î°¤Éô¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤·Áê¼ê¤ÏÃ¯¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
Ä¹Ìî¤Ë¤Ï°ì·³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤Ê¤É¤Î¼çÍ×¥Ý¥¹¥È¤òÍÑ°Õ¤·¡¢¤½¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦·×²è¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢°úÂà¸å¤¹¤°¤Ë»ØÆ³¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´ûÄêÏ©Àþ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¤È¤³¤í¤¬¡¢Ä¹Ìî¤Ï°úÂà²ñ¸«¤ÇÂç³Ø±¡¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤òÉ½ÌÀ¡£¾ÍèÅª¤Ë»ØÆ³¼Ô¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤Ê¤É¤ò³Ø¤Ö¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÍèµ¨¤Î¥³¡¼¥Á½¢Ç¤¤Î²ÄÇ½À¤Ï¸Â¤ê¤Ê¤¯Äã¤¤¡£
¡Ö¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î°¤Éô´ÆÆÄ¤ÏÍ¥¤·¤¯¤ÆÏ¯¤é¤«¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÄ´»Ò¤¬Íî¤Á¹þ¤à¤È¡¢ÅÓÃ¼¤Ë¹Í¤¨¹þ¤ó¤ÇÉ½¾ð¤¬°Å¤¯¤Ê¤ë¡£¼ã¼êÁª¼ê¤¬¤½¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò»¡¤·¤Æ°Ñ½Ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Ï¢ÇÔÃ¦½Ð¤Î»å¸ý¤¬¤Ä¤«¤á¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤¬¤è¤¯µ¯¤³¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤ËÄ¹Ìî¤µ¤ó¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢¤¤¤¤¥Ñ¥¤¥×Ìò¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£Íèµ¨¤Ï¼çË¤¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿¡Ê29¡Ë¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢Àè¹Ô¤¤Ï°Å¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÊÊÌ¤ÎµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¡Ë
°úÂà¤·¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢Ä¹Ìî¤Î¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Ï¶¯¤¤¡£