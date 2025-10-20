さらに好感度アップ！合コンで褒められたときの受け答え９パターン
男性が女の子を褒めるとき、その反応によって男性の女の子に対する印象はだいぶ異なるようです。では、男性は女の子にどんなリアクションを期待しているのでしょうか。今回は『スゴレン』男性読者へのアンケートをもとに「『カワイイネ！』と褒められたときに男性ウケするリアクション９パターン」をご紹介します。
【１】「いやいやいや…！」とびっくりして焦りながら否定する
「言われ慣れていない感じがかわいい」（２０代男性）など、褒め言葉を全否定されることにいい顔をしない男性も、女性の不器用なリアクションは好意的に受け止めてくれるようです。本当にビックリしたりドキッとしたときは、無理にリアクションをしようと考えなくてもいいのかもしれません。
【２】「もう、うるさい！」と少しニヤケながら怒りだす
「隠しきれない照れ隠しって感じがかわいい」（１０代男性）など、やや乱暴なリアクションでも、それが照れ隠しとわかると男性はとたんにいとおしく感じるようです。恥ずかしくてどうしていいかわからない場合は、その気持ちを男性にぶつけてみるのもいいでしょう。
【３】「でしょ！」といたずらっぽい笑顔でふざけて認める
「否定されるよりも好感が持てます」（２０代男性）など、中途半端に否定されるよりはむしろ肯定してくれたほうがいいと考える男性は少なくないようです。「そうなのー」「やっぱり？」と、冗談めかして言えば場も和むでしょう。
【４】「え、そうかな…」と恥ずかしそうにうつむく
「顔が真っ赤になってたりすると抱きしめたくなる」（３０代男性）など、本気で恥ずかしそうにしている女の子にキュンとくる男性も多いようです。ただし、黙ってうつむくと男性に「怒ってる？」と思われることもあるので、ささやかでも笑顔は大切でしょう。
【５】「からかわないでよー」と男性を軽く押したり、たたいたりする
「ドキッとしちゃいます」（１０代男性）など、ボディタッチを伴うリアクションによって女の子を意識してしまう男性は多いようです。気になる男性に褒められたら、積極的にスキンシップをはかるのもアリかもしれません。
【６】「シュミ悪いねー（笑）」と冗談まじりに切り返す
「冗談ぽく返すとイヤミがなくていいと思う」（１０代男性）など、女の子に気の利いたリアクションを期待する男性もいるようです。「みんなに言ってるんでしょ？」と、ちょっと相手を疑う場合も笑顔を忘れないことが大切でしょう。
【７】「ホントに！？ どのへんが！？」とうれしそうに食いつく
「無邪気な感じがしてかわいい」（３０代男性）など、女の子が前のめりなリアクションをしても、喜んで受け止めてくれる男性も少なくないようです。髪を褒められたら「じゃあもっと伸ばそうかな」と返すなど、男性の意見を取り入れてみるとさらに喜ばれるでしょう。
【８】「そんなことないよー」と照れつつも、「でもうれしい」と付け足す
「謙虚な感じがかわいいと思う」（２０代男性）など、控えめなリアクションも男性受けはいいようです。ただし、全否定すると男性の好意まで否定してしまうことになるので、フォローが必要かもしれません。男性からの褒め言葉に遠慮してしまうときも、褒めてくれたこと自体は喜ぶ姿勢が大事でしょう。
【９】「うれしい！ ありがとう！」と素直に喜びを表現する
「こちらの好意を受け止めてもらえた気がしてうれしくなる」（２０代男性）など、「カワイイネ！」という言葉を女性への贈り物として考える男性は多いようです。その気持ちを尊重するなら、男性の褒め言葉を否定したりせず、素直に受け取ることが大切でしょう。
ほかにも「『カワイイネ！』と褒められたときに男性ウケするリアクション」はあるでしょうか。皆さんのご意見をお待ちしております。（ＢＬＯＣＫＢＵＳＴＥＲ）
