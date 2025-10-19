91Ox-hrbTML._AC_SX679_


【FSD.WG】トートバッグが20%OFF！

■FSD.WGトートバッグ

Amazonセール特価：3984円(20%OFF)

91g7GHhAoaL._AC_SX679_


高品質のPU素材を使用しており、本革より軽く、耐水性・防汚性に優れ、お手入れも簡単。さらに、耐久性に優れており、丈夫で長持ちしてご愛用。上品で光沢を抑えたシンセティックレザーのトートバッグで、トレンドに左右されない”Simple is the best”という王道を貫き、よい意味でゴージャス感を緩和してシンプルさを主張し、さり気なく高級感をプラス。

■ティーケータケオキクチ二つ折り財布

Amazonセール特価：1万2320円(20%OFF)

61munM3XVdL._AC_SX695_


編んだようなデザインを用いた2つ折り財布。程よいサイズ感で使い勝手が良く、インパクトのあるデザインでありながらも上品感ある印象のアイテム。男女ともに使用できるデザインゆえ、プレゼントギフトにもオススメ！

■グレヴィオ一流の鞄職人が作るビジネスバッグ

Amazonセール特価：7480円(24%OFF)

91Ca6jBHPwL._AC_SX679_


ノートパソコン、A4クリアファイル、タブレットも入る大容量設計の一流の鞄職人が作るオトコを魅せるビジネスバッグ。また、表地には撥水加工を行っており、突然の雨でも安心！

■Poerkan]【理学療法士監修】ビジネスシューズ

Amazonセール特価：4303円(20%OFF)

71ohy4LfJiL._AC_SY695_


オーダーメイドインソールの専門家である理学療法士の監修のもと、人間工学に基づいて設計された快足インソール。硬質TPU素材によるアーチサポートが、100kg超の体重にも対応し、立ち仕事や長時間の歩行時の衝撃を吸収して疲れを軽減します。インソール表面の通気性メッシュには、抗菌・防臭効果に優れた「BACTE SHUT（バクテシャット）」を採用

■フォクスセンスビジネスシューズ

Amazonセール特価：3980円(40%OFF)

71IJ428y-rL._AC_SY695_


手を使わず、腰をかがめることなく、楽に靴を履くことが可能。忙しい時も簡単すぽっ！通勤、散歩、ショッピング、旅行、キャンプ、入院などのシーンで利用できる。また、外回りの仕事や通勤でたくさん歩く人におすすめの「走れるビジネスシューズ」。毎日の通勤で効率よく、運動不足も解消。

