¡¡¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ·îÁÈ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¡¦»ç¿á½ß¡Ê56¡Ë¤¬¡¢18ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¾®ÎÁÍý¤æ¤ß¤³¡×¤Ë½Ð±é¡£¡Ö°ìÀ¸ÎÁÍý¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀë¸À¸å¡¢¸½ºß¤Î¾õ¶·¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡Ö1968¡¢69Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÆ±À¤Âå½÷»Ò²ñ¡×¤È¤·¤Æ¡¢»ç¿á½ß¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¦ÍÆ¯Í³Èþ»Ò¡Ê56¡Ë¡¢½÷Í¥¡¦µÆÃÓÅí»Ò¡Ê57¡Ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³¡Ê56¡Ë¡¢½÷Í¥¡¦²£»³¤á¤°¤ß¡Ê56¡Ë¤¬¥È¡¼¥¯¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÈþ¤ÎÈë¤±¤Ä¡¡ÆÃÀ½¥¹¡¼¥×¡×¤È¤·¤Æ¡¢»ç¿á½ß¤¬°¦°û¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥È¥±¥ß¥«¥ë¥¹¡¼¥×¡×¤òÄó¶¡¡£µÆÃÓ¤Ï¡Ö²¿¤Ç¤¹¤«¡¢¤³¤ì¡©¡×¤È½é¤á¤ÆÊ¹¤¯Ì¾Á°¤Ë¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¤¬¡¢»ç¿á¤Ï¡Ö4¼ï¤ÎÌîºÚ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¼Ñ¤ë¤À¤±¤Ç·ò¹¯¼÷Ì¿¤ò¿¤Ð¤¹¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢¥«¥Ü¥Á¥ã¡¢¥¿¥Þ¥Í¥®¡¢¥Ë¥ó¥¸¥ó¤òÆþ¤ì¤Æ¼Ñ¤ë¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤Ä¤¯¤ì¤ëÆÃÀ½¥¹¡¼¥×¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡·ìÅüÃÍ¤Î¾å¾º¤òÍÞ¤¨¤ëÆ¯¤¤Ê¤É¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·ò¹¯¥¹¡¼¥×¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¡£»ç¿á¤¬¡Ö´Å¤¤¤Ç¤·¤ç¡£¤ªÌîºÚ¤Î´Å¤µ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢µÆÃÓ¤â¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡Á¡£ÂÎ¤¬¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡×¤ÈÌÜ¿¬¤ò²¼¤²¤¿¡£¤µ¤é¤ËÍÆ¯Í³Èþ»ÒÆÃÀ½¤Î¡Ö¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¡¡ÆÃÀ½ÌîºÚ¥½¡¼¥¹¤¬¤±¡×¤Ë¤âÀå¸Ý¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍÆ¯¤Ï¡ÖÀÎ¡¢»ç¿á¤µ¤ó¤¬¡ÈÁ´Á³¡¢ÎÁÍý¤È¤«¤·¤Ê¤¤¡É¤È¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢»ç¿á¤Ï¡Ö°ìÀ¸ÎÁÍý¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¡×¤ÈÅö»þ¤Ï¡Ö¤·¤Þ¤»¤ó¡×Àë¸À¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¸À¡£¤¿¤À¡¢¸½ºß¤ÏÎÁÍý¤Ë¤â¶½Ì£¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¤è¤¯¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾Ã¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÌîºÚ¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤½¤ó¤Ê¤ó¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾Ã¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤éËÜÅö¤ËÌµ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¡¢ÊñÃú¤ò»ý¤Ä¤È½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡µÆÃÓ¤â¡Ö»ä¤âÌë¡¢Ì²¤ì¤Ê¤¤»þ¡¢ÎÁÍý»Ï¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²ÈÂ²¤¬¤ß¤ó¤Ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢ÀÅ¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ÈÅí»Ò¤Î»þ´Ö¡É¡×¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£