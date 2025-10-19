《初めてのお米の収穫》《人生で忘れられない経験になりました。》

【写真】「またやってる」胸元ざっくりタンクトップで稲にハグをするローラ

モデルでタレントのローラが自身のInstagramに投稿した写真が、また話題になっている。ローラは、2025年3月に《毎月新潟に訪れて約1年間かけて農業を学んでいくよ》と投稿し、その後も農業に取り組む姿をたびたび投稿している。

農業でローラの過剰露出

今回は稲刈りを行った様子を投稿しているが、ローラが着用している黒いタンクトップは胸元がざっくりと開いており、丈の短いへそ出しスタイル。とても農業に適した服装とは言えない姿で、収穫した稲にハグをするような写真もあった。

その姿に《よくあんな格好するね》《またやってる》《ちゃちゃっと写真撮るためだけに農業利用するなよ》など非難の声が相次いだ。

《またやってる》と指摘された通り、2024年9月に投稿された写真では、裸足でほぼ水着のような姿で農作業に取り組むローラの姿が投稿されていた。この姿を見た農業に従事する人からは、肌が露出した格好で作業をすると、草で肌が切れて、傷だらけになる可能性があって危険だと、心配の声が上がっていた。

その後もローラの様子は変わらず、裸足にショートパンツ姿で田んぼや畑に入る姿を投稿し、たびたび《この格好で田植えは無理がある》《なんで裸足なの》といった指摘が相次いでいた。

今回のローラの農作業姿は、上半身はタンクトップ姿だが、長ズボンと長靴、軍手を着用。少しずつ肌の露出は減ってきているものの、危険な服装であることには変わりない。

ファンからも《かゆくならないのかな》《見てるだけでチクチクしてくる気が...》《虫刺されに気を付けて》といったコメントがいくつも寄せられていた。

Instagramの投稿では、《いい地球と子供の教育にしていくためには、まず自分が変わる事！それをすごく思い知らされた経験になったよ》と締めくくっていたローラ。世間が安心するような農作業姿に、自分を変えることができるだろうか。