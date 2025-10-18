「新幹線はすべるがごとし」昭和天皇が詠まれた御製（和歌）　開業から61周年を迎えた東海道新幹線

1964（昭和39）年10月1日、世界初の超高速鉄道として開業した東海道新幹線。夢の超特急ひかり号は、東京駅と新大阪駅を4時間で結び、在来線を走ったお召列車が7時間を要したことに比すれば、大躍進であった。現在は、さらに時間が短縮され2時間30分で結ぶ。こうした時短は、人々の時間軸に大きな影響を与え、昭和天皇をはじめとする皇室の方々の移動スケジュールにも“ゆとり”をもたらした。2025（令和7）年10月1日で開業から61周年を迎えた東海道新幹線。そのレールの上を走った「新幹線お召列車の60年」の軌跡を振り返ってみたい。

※トップ画像は、東海道新幹線お召列車で京都駅に到着された天皇、皇后両陛下＝2025年10月4日、京都市下京区

はじめての新幹線ご利用は常陸宮さま

歴代の天皇が鉄道を利用する際は、天皇の専用列車である「お召列車」に乗車されるのが、日本の鉄道開業（1872／明治5年）以来の慣わしとなっていた。1963（昭和38）年9月のこと、昭和天皇と香淳皇后は第4皇女・池田厚子さんをお見舞いのため、私的に岡山県を訪れた。このとき、歴代の天皇としてはじめて、通常の特急列車「みどり（大阪駅→岡山駅間）」に乗車された。一般向けの特急列車に天皇が乗車したのは、このときがはじめてのことだった。

その翌年の10月には東海道新幹線が開業し、鉄道の新時代が幕を開けた。皇室の方で“新幹線一番乗り”を果たしたのは、上皇陛下の弟宮である常陸宮さまだった。同年9月30日に津軽華子さんと御結婚された常陸宮正仁親王殿下（当時は義宮さま）は、その奉告のためご夫妻で伊勢の神宮などを訪れ、10月6日の東京駅10時発の「ひかり9号」に乗車された。これに次いで、東海道新幹線をご利用になられた方は、当時の皇太子さま（現・上皇陛下）で、1965（昭和40）年2月のことだった。

昭和天皇が東海道新幹線をご利用になられたのは、それから7か月後となる1965（昭和40）年5月7日のことで、鳥取県で行われた第16回全国植樹祭へ出席されるためだった。お召列車として仕立てられた新幹線には、両陛下が乗車する専用車両「御料車」が用意されていなかった。当時は、皇室の頻繁な利用が見込めないこともあり、特別な車両を準備するまでもないと、通常の編成に組み込まれた一等車（のちのグリーン車）に乗車された。

東京駅を9時30分に発車した新幹線お召列車は、浜名湖付近で約15分間、昭和天皇と香淳皇后は運転台を見学された。予定時間をオーバーしてまで、”前面展望”を楽しまれたという。昭和天皇は、この乗車時の感想として、つぎの御製〔ぎょせい〕（＝和歌）を詠まれている。「四時間にてはや大阪に着きにけり新幹線はすべるがごとし」。「避け得ずに運転台にあたりたる雀のあとのまどにのこれり」。

東海道新幹線に乗車される昭和天皇と香淳皇后＝1965年５月7日、千代田区丸の内、写真／星山一男コレクション

日章旗の代わりはＶライン

東海道新幹線の開業時は、1編成の車両数（連結両数）は12両だった。最初に走った新幹線お召列車の編成両数は、皇室（宮内庁）が利用する車両は少ないという理由から、4両を欠車して8両編成に短縮して運転した。昭和天皇と香淳皇后は、前から3両目の１等車に乗車した。

2回目のお召列車となる1966（昭和41）年の時は、編成を短くする手間を省きたいとする国鉄（当時）側の申し出により、他の新幹線と同じ12両編成で運転を行った。ところが、これでは一般の新幹線と見分けがつかない、という警備側から注文がつき、車両前面のスカート部分に「V」の形をした白いシール（Vライン）を貼り付け、識別するようになった。お召列車といえば、車両の前頭部に日章旗や菊華御紋章を掲げるのが慣わしであったが、高速で走る新幹線となるとそうはいかなかった。

その後も、乗車しない「空っぽ」の車両がもったいないという理由で、一般向けに開放することになり、お召列車も「ひかり号」を名乗って特急券を販売した。しかし、事前に時間が公表されないこともあり、利用者は飛び込みの乗客ぐらいしかいなかった。1970（昭和45）年の大阪万博の際には、輸送量の増加に合わせて編成両数も16両になると、さらに空いている車両を団体旅客向けに開放するように画策した。しかしこれも、思うように席が埋まらなかったという。

利用客の増加とともに、次第に運転本数が増加するなか、「お召列車と一般列車の区別がしずらい」という警備上の理由によって、1972（昭和47）年から識別マークを「Vライン」から、ライトまわりを青色の線で装飾する「アイライン」に改められた。1975（昭和50）年には、お召列車の編成両数は8両へと戻され、以後のお召列車は1984（昭和59）年までこのスタイルが踏襲された。

1986（昭和61）年になると、0系新幹線の後継車種となる2階建て車両を連結した100系新幹線によるお召列車の運行が開始された。編成はそれまでの8両から、2階建て車両を含めた12両となった。残念なことに、お召列車の証でもあった車体前面のアイライン（識別表示）は廃止された。

大坂万博へと向かう昭和天皇と香淳皇后を乗せた「Vライン」を入れた新幹線お召列車（401A/N4A）＝1970年7月13日、港区港南（東京運転所）、写真／星山一男コレクション

0系時代の東海道新幹線お召列車。名古屋駅引き上げ線で＝1981年5月22日、名古屋市中村区、写真提供／赤坂康孝

昭和年間に東海道新幹線を46回ご乗車

昭和天皇は、東海道新幹線が開業した翌年から1986（昭和61）年までの16年間に、東海道新幹線に44回（片道）、東海道・山陽新幹線を通しで2回、東北新幹線を2回の計48回ご乗車になった。その距離は、およそ2万kmと地球を半周したに等しく、そのうちの東海道新幹線への乗車距離は全体の98.5%にもなる。

1982（昭和57）年の秋以降は、香淳皇后はご体調を考慮し、地方での公務を欠席されるようになった。同年6月に開業した東北新幹線には、その翌月となる7月14日に昭和天皇とともに香淳皇后は、那須御用邸へと向かわれる際に乗車された。当時、東北新幹線は大宮駅が始発駅であったため、原宿駅から大宮駅までお召電車を乗り継ぎ東北新幹線を利用されたもので、昭和天皇はこの時も走行中の運転台から前面展望を楽しまれた。

昭和天皇が最後に新幹線を利用したのは東海道新幹線で、当時は最新型とされた2階建て新幹線100系電車だった。大阪府で行われた第37回全国植樹祭に出席されるため、東京駅と新大阪駅間を新型の100系新幹線電車で移動された。編成は16両から12両に短縮して、中間に2階建て車両2両を連結した編成だった。2階建ての車両は、1両が食堂車（2階が食堂で1階は厨房）、もう1両がグリーン車（2階は通常のグリーン席で、1階がグリーン個室）となっていた。昭和天皇は2階席にお座りになり、車中では食堂車と1階にあるグリーン個室をご覧になられた。

東北新幹線に乗車中の昭和天皇と香淳皇后＝1982年7月14日、写真所蔵／JLNA（皇太后宮職提供）

新横浜駅を通過する昭和天皇をお乗せした100系新幹線お召列車。それまでの0系新幹線お召列車で見られた「アイライン」は廃止された＝1986年5月12日、横浜市港北区

昭和天皇は、2階建て新幹線の2階席グリーン車（2階建て車両の手前側）に乗車された＝1986年5月12日、横浜市港北区

テーブルをセットした御座席

昭和天皇と香淳皇后が新幹線をご利用になる際には、グリーン車の一部座席を取り外してテーブルをセットして、御座所（＝お席）とした。こうした取り組みは、はじめての乗車時には行われていなかったが、その復路（お帰りの際）から用意されるようになった。以来、昭和期の東海道新幹線では、当時の新型100系電車にもこのスタイルが踏襲された。

テーブルを必要とした理由には、在来線で使用する「御料車」や「貴賓車」と呼ばれる両陛下の専用車両にはテーブルが備えられており、同様の措置がとられたといわれる。昭和天皇は、新幹線お召列車の中でも昼食（駅弁）を召し上がることや、沿線案内図（鳥観図）を見ながら移り行く車窓を楽しまれたという。

時代が平成になると、当時の天皇陛下（現・上皇陛下）の「特別扱いは好まれない」とするお考えにより、新幹線のご利用時にお座席にテーブルをセットすることは見送られ、一般と同じ座席配置で利用された。使用する車両も、スピードアップとともに0系→100系→300系→700系と進化を遂げた。平成の時代には、新幹線お召列車として延べ250回（片道）の利用があり、うち東海道新幹線は85回だった。線区別では、東海道84回、東海道・山陽1回、東北100回、山形2回、秋田1回、北陸（長野まで）34回、北陸（長野以西）4回、上越21回、九州2回、九州・山陽1回であった。

上皇、上皇后両陛下は、ある時期から新幹線お召列車の車中でご昼食として「駅弁」を召し上がることを楽しみにされていた。事前に駅弁メニューからお好きなものを選ばれ、侍従を通じて注文されたものが新幹線お召列車で用意された。なかでも上皇陛下は、東京駅の有名駅弁を好まれたという。

0系新幹線お召列車のグリーン車〔御座所〕に備え付けられたテーブル。お座席の背もたれカバーが大きいのが特徴だった＝写真提供／赤坂康孝

北陸新幹線お召列車（E7系電車）で金沢駅に到着された明仁陛下と皇后美智子さま（現・上皇、上皇后両陛下）＝2015年5月16日、金沢市木ノ新保町

東京駅の有名駅弁といえば「チキン弁当（980円・税込）」＝2023年6月2日、東京駅で

東海道新幹線お召列車（N700A系）で名古屋駅に到着された明仁陛下と皇后美智子さま（現・上皇、上皇后両陛下）＝2015年7月26日、名古屋市中村区

コロナ禍を挟んだ令和の時代

令和の時代になってからは、特にコロナ禍を挟んだこともあり、2019（令和元）年12月から2023（令和5）年7月までは、新幹線や他の鉄道を含めたお召列車の運転は行われていない。両陛下は即位後、この10月までの間に東海道、東北、上越の各新幹線へ公務と御静養で16回乗車された。

このほかでは、上皇、上皇后両陛下が明治天皇山陵へのご参拝のほか那須御用邸や長野県での静養のため、東海道、東北、北陸新幹線へ18回乗車されている。皇族方ではつい先ごろ、悠仁親王殿下、佳子内親王殿下も東海道新幹線を利用された。

現在、新幹線お召列車を利用できる御身位の方は、天皇陛下、皇后陛下、上皇陛下、上皇后陛下に限られる。皇嗣のお立場にある秋篠宮殿下と同妃殿下は、他の皇族方と同様に通常運行される新幹線を必要な座席数だけ借り上げる方法で乗車されているのが実情だ。これは、新幹線に限らず他の在来線や私鉄でも同様の扱いとなっている。

来月（令和7年11月）には、天皇、皇后両陛下ご臨席のもと、三重県で第44回全国海づくり大会が開催される。東京から同県までは、新幹線と近鉄特急を乗り継ぎ現地入りされる予定だ。新幹線お召列車の活躍が見られる絶好の機会となるだろう。

東海道新幹線お召列車で京都駅に到着された天皇、皇后両陛下＝2025年10月4日、京都市下京区

JR東海・丹羽社長の御先導でお召列車が停車するプラットホームを歩まれる天皇、皇后両陛下。米原駅で＝2025年9月29日、米原市米原

お召列車への乗車を前に、お見送りの三日月・滋賀県知事とご挨拶を交わされる天皇、皇后両陛下。米原駅で＝2025年9月29日、米原市米原

文・写真／工藤直通

くどう・なおみち。日本地方新聞協会・皇室担当写真記者。1970年、東京都生まれ。10歳から始めた鉄道写真をきっかけに、中学生の頃より特別列車（お召列車）の撮影を通じて皇室に関心をもつようになる。高校在学中から出版業に携わり、以降、乗り物を通じた皇室取材を重ねる。著書に「天皇陛下と皇族方と乗り物と」（講談社ビーシー／講談社）、「天皇陛下と鉄道」（交通新聞社）など。

【貴重画像】東海道新幹線を走った新幹線お召列車のなつかしい車両と昭和天皇、香淳皇后のお写真の数々（13枚）